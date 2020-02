Pozor na extrémně levné povinné ručení! V případě nehody vás může dostat i do dluhů

Nemít povinné ručení se trestá, jedná se o zákonem povinnou pojistku, která kryje škody na zdraví či majetku, které na silnici způsobíte druhým. Kdo nenechá pojistit svůj automobil, hrozí mu pokuta od policie a České kanceláře pojistitelů, a to ve výši 5 až 40 tisíc korun. To, že je povinné ručení řádně sjednáno, potvrzuje zelená karta, mezinárodně uznávaný doklad platný v celé Evropě.

Na ceně pojistky a jejich podmínkách se podílí jízdní historie, lokalita a mnoho dalších parametrů, což je hlavní důvod, proč výběr pojistky nepodcenit a proč po čase nezavrhovat změnu pojišťovny.

Jak vybrat levné povinné ručení, které vás nenechá ve štychu?

Jedna věc je zaměřit se na cenu a druhá na pojistné podmínky, ty by měly mít nad celkovými náklady přeci jen navrch. Než se k něčemu upíšete, zjistěte, jaké služby jsou součástí pojistného produktu. Zatímco u některé pojišťovny můžete mít asistenci v ceně, u jiné je nutné si za ni připlatit.

A právě asistenční služba by nikdy chybět neměla, pomůže vám nejen v případě dopravní nehody, ale i v situacích, kdy vám automobil na silnici vypoví službu. Obdobně jako s asistencí je to také například s pojištěním skel či s pojištěním srážky se zvěří, i tyto bonusy některé pojišťovny nabízí v základu, jiné jako doplněk navíc.

Dalším důležitým bodem, na co se v pojistných podmínkách zaměřit, jsou limity. Ani to nejlevnější povinné ručení nesmí být sjednáno s limity nižšími než 35 milionů korun, a to jak při škodách na zdraví, tak i při škodách na majetku. I přestože je tato hranice zákonem stanovená, doporučován je 50milionový limit. V případě nižších limitů je totiž možné, že budete muset doplatit škody ze svého, a nemusí se jednat o malé částky, vyšplhat se mohou až k milionům.

Co dělat s nevýhodným povinným ručením?

Zjistili jste, že vámi sjednané pojistné limity nejsou dostatečné? V podmínkách jste se dočetli, že na vaše povinné ručení se nevztahují žádné doplňkové služby? Máte pocit, že platíte za zákonnou pojistku zbytečně moc peněz? Pokud jste po přečtení smlouvy došli k závěru, že máte nevýhodné povinné ručení, je čas na jeho změnu. A víte, jak vypovědět starou nevýhodnou pojistku?