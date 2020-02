Na čem se bývalý a současný šéf Škody Auto shodli a na čem ne?

Bývalý předseda představenstva Škody Auto, pan Vratislav Kulhánek uvedl k problematice elektromobility, konkrétně využití bateriových elektromobilů:

• pro použití ve městech a pro kratší cesty je řešení pomocí BEV reálné a smysluplné

• pro delší cesty je to velmi slepá ulička

◦ z hlediska dobíjení samotného

◦ z hlediska ekologičnosti

◦ z hlediska ceny

◦ z hlediska ochoty lidí měnit návyky

Celkově pan Vratislav Kulhánek uvedl, že elektromobilita řešená bateriovým elektromobilem je nevhodná, protože za rohem již čeká vodíkový pohon, který všechny negativní prvky stávajících elektrických aut vyřeší.

Investice do elektrických bateriových vozidel jsou zbytečně vyhozené peníze, jak ve výrobě baterii, tak ve výrobě automobilů. Pan Vratislav Kulhánek vidí přechodné období v hybridech a potom řešení elektromobility přechodem na elektromobily s palivovým článkem, tj. vozidly, která si samotná vyrábí z vodíku elektrickou energii a tou pohání trakční elektromotory. Z toho co se bude dít s bateriovými elektro auty má docela hrůzu.

Elektromobil VW ID3 | foto: Volkswagen

Současný předseda představenstva Škody Auto, pan Bernhard Maier uvedl k problematice elektromobility:

Pokud se podíváte na vodíkový pohon, vidíte, že účinnost vodíku je špatná. Se současným mixem zdrojů elektrické energie by tento pohon nebyl příliš efektivní. Vodík je dnes spojen s velkou spotřebou energie při výrobě, musí být někde ukládán, potom přeměněn na elektrickou energii. V tomto procesu se 75 procent energie ztratí.

Použití bateriových elektromobilů s využitím skladování elektrické energie v nich je v tomto případě mnohem lepší. Vodík bude hrát budoucnost pokud ho budeme získávat z obnovitelné energie a využijeme ho na 100%. Použití vodíkových pohonů lze předpokládat u lodí, nákladních automobilů, popřípadě letadel. V oblasti osobních automobilů, především v těch segmentech, kde je aktivní Škoda, tam se z důvodu vysokých nákladů nebude vodíkový pohon příliš používat, minimálně ne v tomto desetiletí.

K současnému řešení elektromobility nastavené v Škodě Auto formou bateriových automobilů a plug-in hybridů uvedl, že prostor pro zlepšení je:

• u ceny baterie, jsou opravdu nákladné, je to ta nejnákladnější část BEV, intenzivně se pracuje na zlepšení zkoušením nových technologii tak, aby baterie byly cenově výhodnější

• podpoře od regionu a států

Existují státy, kde elektromobilita v současnosti zastoupena až 50% elektromobilů na trhu, protože jsou elektromobily podporovány. Odhaduje, že cena elektromobilů a vozidel s klasickými spalovacími motory se časem srovná. Ale než to tak bude a než se dosáhne redukce oxidu uhličitého potřebujeme dotace a potřebujeme samozřejmě aktivitu státu v budování potřebné infrastruktury.

Bez podpory státu elektromobilitu není možno prosadit. Lidem se musí zajistit, že lidé budou moci tato vozidla pohodlně dobíjet, bohužel Česko je na elektromobilitu pátou nejhůře připravenou zemi v rámci Evropské unie a přitom je Česko velmi závislé na automobilovém průmyslu. V Nizozemí je na každém třetím kilometru dobíjecí stanice, v Česku je to až na každém 170 km.

Veřejné rychlodobíjecí stanice u Zákaznického centra v Mladé Boleslavi | foto: Škoda Auto

Vzhledem k uvedené realitě se zdá, že Škoda Auto by mohla mít problém se splněním limitu flotilových emisí 95 gramů/1 km jízdy v roce 2020. Pro splnění flotilového limitu má Škoda Auto plán, který spočívá v následujícím předpokladu uvedení a prodeje modelové řady iV:

• 2 500 prodaných Citigo-e iV v roce 2020

• v druhé polovině roku přidat k CitiGOE IV další typy Škody iV:

◦ Superb iV

◦ Octavia iV

◦ Vision iV

S těmito všemi vozy předpokládá pan Bernhard Maier dodržení flotilového limitu 95 gramů CO2/1 km jízdy, ale dodává, že to bude velmi těsné.

Na čem se bývalý a současný předseda představenstva Škody Auto shodli a na čem ne, necháme na Vás čtenáři, můžete se k tomu vyjádřit v diskuzi.

Udivuje, že v plánu Škody Auto ke splnění flotilového limitu emisí pro rok 2020 nejsou zahrnuta vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Tato vozidla jsou z hlediska uživatelů automobilů cenově dostupná s minimálním omezením komfortu používání a řeší podstatu problému, kterým není záchrana planety, jak je často mylně uváděno, ale ochrana zdraví nás všech.

Studený spalovací motor je ve městě zabiják | foto: pixabay.com

Elektromobilita a s ní spojené použití bateriových elektromobilů přináší lokálně bez emisní provoz. Ochranu planety snížením skleníkových plynu neřeší, protože současný mix zdrojů pro výrobu elektrické energie spotřebovávané v bateriových elektromobilech to nedovoluje, v budoucnu tomu bude snad jinak. Co je však nutné řešit a to okamžitě, je odstranění nebo podstatné snížení emisí v obytných oblastech. Tam je namířeno omezení flotilové emise na 95 g CO2/1 km jízd.

Zdroj: Byznys ČT24 Speciál