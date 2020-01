Ruské El Camino s motorem ze Supry

Na základě GAZ 3102, což je modernizovaná verze u nás svého času hojně rozšířené Volhy 24, v Novosibirsku vznikla zdařilá přestavba na pick-up ve stylu Chevroletu El Camino. Na první pohled by jste u vozu nehádali, že jako základ posloužil sedan z dob sovětské éry. Vůz má pouze dvoje dveře, nákladní korbu a dlouhou kapotu, kam by se bez potíží vtěsnala velká V8.

Karoserie byla rozříznuta v příčném směru v úrovni místa řidiče a následně prodloužena. Prodloužené byly též přední dveře, ty zadní pro změnu zmizely úplně. Střecha byla zkrácena a za sedadly vznikl otevřený nákladový prostor, na nějž se vejde šikmo zaparkovaný motocykl.

GAZ 3102 jako El Camino | foto: carakoom.com

Také přední část prodělala rozsáhlé úpravy. Celý předek byl prodloužený a světlomety se schovaly za chromovou mřížku, která je přes celou šíři automobilu, aby motor lépe dýchal.

Pod prodlouženou přední kapotou našel své místo japonský motor s kódovým oznámením 2JZ-GE VVTi. Pod těmito znaky se ukrývá legendární 3.0 litrový šestiválec od Toyoty, který poháněl i světoznámou Supru. V tomto případně se jedná o jeho atmosférickou variantu o výkonu 169 kW (230 koní) s točivým momentem 298 N.m. Přes automatickou převodovku pohání zadní kola.

Budu se nejspíš opakovat, ale znovu se pozastavím nad tím, že takovéto přestavby nemohou vznikat u nás. I přes "zlaté české ručičky" by něco takového neprošlo na STK. A Evropská Unie za to nemůže. Stačí se podívat k našim polským sousedům, co všechno jim tam projde a co se může legálně prohánět po tamních komunikacích.