Čeká motoristy daň za CO2?

V Německu se placení daní za CO2 pro motoristy stává realitou. V Česku je situace klidnější, ale závazek snižování emisí pro celou EU minimálně o 40 % do roku 2030 oproti roku 1990 přijaly všechny státy.

Je tedy pravděpodobné, že opatření přijatá v Německu naše motoristy časem neminou. Je to logické neboť doprava produkuje pětinu CO2.

Elektromobilita v Německu | foto: Volkswagen

To znamená, že zejména odvětví dopravy má povinnost zlepšit klima. V Německu to řeší klimatický balíček, který byl v noci ze 16. prosince 2019 po hodinách rokování přijat, jako kompromis mezi federálními a státní vládou. Co balíček obsahuje představil Ministr financí Olaf Scholz :

Vyšší daň z vozidla s vysokým obsahem CO2

Majitelé vozidel jako jsou velké SUV nebo limuzíny, zaplatí více na dani z vozidla na základě emisí CO2. Znamená to, že již od 1. ledna 2021 by registrace automobilů s emisemi CO2 vyššími než 95 g na kilometr měla mít zvýšenou daň.

Propagace elektrických automobilů

Za účelem zvýšení slabé poptávky po elektrické mobilitě bude tzv. environmentální bonus prodloužen nejen do roku 2025, ale bude dokonce zvýšen.

U automobilů s čistou základní pořizovací cenou nižší než 40 000 EUR je dotace 6 000 EUR namísto předchozích 4 000 EUR. V tomto cenovém rozpětí je plánováno 45 00 EUR pro plug-in hybridní vozidla. Elektrická vozidla budou do roku 2025 rovněž osvobozena od daně z vozidel. Cílem je do roku 2030 v Německu dostat na silnice sedm až deset milionů elektrických automobilů a hybridních vozidel.

Snížená daň z firemních vozidel

Daň z příjmu služebního automobilu pro soukromé použití u čistě elektrických vozidel klesne z 0,5 na 0,25 procenta z hrubé ceníkové ceny. Pro představu uživatel služebního automobilu se spalovacím motorem v hodnotě 50 000 EUR zaplatí měsíčně 500 EUR (jedno procento), u elektromobilů pouze 125 EUR.

Koncept Volkswagen ID. SPACE VIZZION | foto: Volkswagen

Nabíjecí stanice, nová paliva

Podpora se bude týkat také sítě nabíjecích stanic. Bude zdvojnásobeno financování infrastruktury pro nabíjení elektrických automobilů a zohlední také čerpací stanice vodíku. V budoucnu by však měly být více financovány pouze „progresivní“ biopaliva, jako jsou paliva z odpadu a zbytků.

Elektomobilita | foto: Volkswagen

Veřejná doprava a jízda na kole

Místní hromadná doprava na kolech bude upřednostňována rozšířením cyklotras na federálních silnicích. Polovina autobusů ve městech má být do roku 2030 elektrická.

Volkswagen Cargo e-Bike | foto: Volkswagen

Železniční doprava

Prostředky na rozšíření a novou výstavbu železniční dopravy by se měly zdvojnásobit na tři miliardy eur ročně. Existují také plány na delší nákladní vlaky.

Je velmi pravděpodobné, že podobné změny nastanou i u nás, nebo si myslíte něco jiného?

Zdroj: autobild, dpa, reuters