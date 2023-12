Zajímavosti ze začátků Toyoty na českém trhu a budoucí vize

Toyota a její prémiová odnož Lexus prodaly za 30 let svého působení na českém trhu dohromady skoro 46 000 hybridních vozů. Podíl hybridů na celkových prodejích tak za celou dobu tvoří 32 procent. V posledních letech dosahuje podíl hybridů v prodejích Toyoty 70 procent osobních vozů a u značky Lexus dokonce přes 90 procent.

Toyota začala vozy s hybridním pohonem nabízet na českém trhu v roce 2007. Prvními v Česku prodávanými modely byly Lexus LS, GS a RX a samozřejmě také první hybridní model světa, Toyota Prius. Hned v prvním roce uzavřelo české zastoupení smlouvy na 53 hybridních vozů, z toho 40 bylo značky Lexus.

„To hlavní, co mě tady 30 let udrželo, je atmosféra a to, jak se tu lidé k sobě chovají. Měli jsme tu vždy skvělý pracovní prostor a vybudovali jsme si to tu sami,“ říká IT manažer Martin Jirků. Je jedním ze služebně nejstarších zaměstnanců českého zastoupení. „Dříve se objednávky aut sbíraly faxem, případně telefonicky. To byla 90. léta. Už v roce 2002 jsme tu ale vytvořili webový e-shop pro dealery, přes který začali objednávat auta. To bylo na tu dobu velmi brzo a takhle to tehdy začalo fungovat přes internet,“ popisuje Martin Jirků.

Dobré podmínky byly i při odchodu

V počátcích Japonci cítili potřebu zajišťovat se proti případným technických potížím, zejména v době přechodu na rok 2000. „Měli strach, aby nedošlo k nějakému výpadku spojení, každý Japonec dostal satelitní telefon, kdyby náhodou vypadla elektřina,“ vzpomíná s úsměvem Jirků.

Japonští kolegové a šéfové se podle něj k lidem vždy chovali výborně, například když se snižovaly stavy, odchozí zaměstnanci dostali extrémně dobré podmínky.

Pohled mnoha zaměstnanců Toyoty na elektromobilitu je možná překvapivě příznivý. „Elektromotor z pohledu jízdních vlastností se vůbec nedá srovnat se spalovacím. Je mnohem lepší a účinnější,“ zdůrazňuje Jirků.

Toyota jde více směry najednou a má vizi na mnoho let dopředu

Podobné smýšlení má i specialistka poprodejního oddělení Daniela Štěrbová. „Těším se na rozšíření elektro sítě. Lidé si ještě nedokáží představit, co to přinese. Důležitý moment nastane, až přesvědčíme lidi, že tohle je jedna z cest. Až si lidé uvědomí ten širší záběr a výhody elektroaut. Ale nelpíme na jednom řešení. Líbí se mi, že Toyota jde více směry najednou a má vizi na mnoho let dopředu,“ říká služebně nejstarší zaměstnankyně, která do české Toyoty nastoupila v říjnu 1994 a stále má před domem svoji Corollu z roku 1997.

„Tehdy nás bylo v kanceláři okolo deseti lidí. Původně lidi nabírali jen kolegové z Japonska, teprve později vedli výběrové řízení Češi. Toyota byla vždycky velkorysá firma a nechala lidi rozvíjet se, i když například neuměli jazyk. Zaměstnanci tedy měli možnost se vzdělávat, nikdo tu neházel ostatním klacky pod nohy, nikdo se na ty méně zkušené nedíval skrz prsty,“ popisuje Daniela Štěrbová. „Pro mnohé z nás to bylo velké štěstí. 30 let mě tady udržel přístup mezi lidmi, hodně přátelství a společné akce, třeba i po práci, a to je tady pořád. Je tady vysoká soudržnost mezi lidmi, noví jsou hned dobře přijatí,“ dodává.

Prvním v Česku uvedeným plug-in hybridním modelem byl opět Prius, který se začal prodávat v roce 2012. Následovala ho Toyota RAV4 plug-in v roce 2020 a v letech 2021 a 2022 další prémiová SUV, Lexus NX a RX. Toyota RAV4 je dosud nejprodávanějším plug-inem za obě značky. Dosud si ji s tímto pohonem objednalo 640 zákazníků.