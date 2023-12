Rekordmani mezi karavany

1. Nejmenší

Je tak malý, že se s ním dá jezdit na chodníku nebo vjet mezi regály v supermarketu a začít rovnou nakupovat. Nejmenší karavan světa představil Britský institut ETA (Environmental Transport Association) - je dlouhý 200 cm a široký 75 cm. I přes tyto minimalisté rozměry do něj dokázali konstruktéři dostat obstojnou výbavu, konkrétně jde o 19palcovou televizi, rádio, budík, poličky na knížky a nechybí samozřejmě ani postel a sada na přípravu čaje. Karavan je určený pro tažení elektrickým skútrem. Možné je také zakoupit si model s volitelnou výbavou. Ta mimo jiné zahrnuje populární střešní solární panely, herní konzoli, ústřední topení a externí nosič zavazadel.

Nejmenší z nejmenších | foto: QTvan

2. Nejekologičtější

Starost o životní prostředí se ve větší míře promítá do stále více oblastí našeho života. Dovolená s karavanem není výjimkou. Tomuto trendu propadl i Anno Mentzel z německého Oldenburgu. Vlastnoručně vyrábí karavany kompletně ze dřeva. I přes netradiční materiál v něm nechybí standardní vybavení jako je lůžko s rozměry 140 x 200 cm, kuchyň a toaleta, jak jinak než ekologická. Speciální světla také zabraňují vytváření elektrosmogu. Elektrický proud je pak možné vyrábět pomocí solárních panelů. AirCamper, jak výrobce celodřevěný přívěs pojmenoval, je mimořádně lehký a díky dřevu ze stromu paulovnie také mimořádně odolný. Velkou výhodou je také jeho snadná údržba a dlouhá životnost. Ceny se pohybují v širokém rozpětí. Záleží na úrovni předmontáže a vybavení. Startují na přibližně 120 tisíci korunách, ale mohou dosáhnout až 800 tisíc.

Dřevěný a ručně vyráběný | foto: VolksSchrauber

3. Nejoblíbenější mezi Čechy

Karavany a obytňáky se objevují na českých silnicích čím dál častěji. „Češi dlouhodobě upřednostňují vozy, u kterých mají jistotu, že se jim budou dobře řídit. Zároveň ale očekávají, že nepřijdou o žádné výhody, které jsou s cestováním v obytných vozech spojené,” komentuje Lukáš Janoušek, zakladatel a CEO společnosti Campiri. Podle interních výsledků společnosti vyhrává v oblíbenosti mezi Čechy ikonické vozidlo Volkswagen Grand California. Na něm lidé oceňují intuitivní řízení, dostatečný komfort i prakticky řešený interiér. Nechybí přitom koupelna ani kuchyňka. Hned za ním je pak v závěsu například Mercedes Benz Marco Polo, vhodný až pro čtyři osoby, nebo vestavba Clever Vans.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

4. Nejmodernější

Pebble Flow – řešení pro ty, kteří milují dovolenou v karavanu, ale nechtějí přijít o luxus, na který jsou zvyklí. Jde zatím o technologicky nejpokročilejší obytný vůz na světě. Futuristický a minimalistický design navíc dává tušit, že přívěs uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Jednou z největších vymožeností je funkce InstaCamp, díky níž je možné stiskem jediného tlačítka rozložit přívěs pro kempování, nebo ho naopak složit před odjezdem. Jednoduše tak jde ovládat markýzu, schůdky, světla i automatické vyrovnávání horizontu. Vyrazit na cestu je tak možné během několika minut. Další vychytávkou je také funkce Magic Hitch, díky které karavan sám přijede a připojí se k tažnému zařízení. Součástí výbavy je dále dálkové ovládání, které výrazně usnadní parkování a manévrování s rozměrným přívěsem. Karavan Pebble Flow se už prodává formou předobjednávek. K prvním zákazníkům by se měl dostat koncem roku 2024. Základní cena začíná na 2,5 milionech korun. Verze se všemi technologickými vychytávky ale stojí minimálně 2,9 milionu korun.

5. Nejhravější

Délka 3,6 metrů, výška 2,2 metru, váha 1200 kilogramů. Co na tomto karavanu může být neobvyklého? Při bližším pohledu je to jasné – kromě kol je celý z lega. Konkrétně tedy z více než 215 tisíců kostiček. Jde o největší karavan z této stavebnice. Své prvenství má stvrzené i v Guinessově knize rekordů. Plastové kostičky tvoří také interiér a nejsou jen na oko. Třeba do dřezu může téct skutečná voda. Z lega je ale třeba i váza s květinami a pánev s vajíčky. Stavba netradičního karavanu zabrala dva měsíce práce a žádný z použitých dílků nebyl vyroben speciálně pro tento účel. Jde o běžně dostupné kousky. Největší karavan z lega je možné vidět v Národním motoristickém muzeu v britském Beaulieu.

Transformer mezi obytnými vozy | foto: SAIC

6. Nejkompatibilnější

Na první pohled vypadá jako běžný obytňák. Ve skutečnosti je to téměř transformer v této skupině vozidel. Jeho speciálně navržená konstrukce nabízí výrazně více prostoru i možností, jak trávit čas. Dáno je to třeba posuvnými boky, které se po zaparkování mohou vysunout do stran a tím zvětšit interiér o dalších 20 m2 prostoru. Komu by to ale nestačilo, je tu další možnost. Vůz je vybaven vysouvacím druhým patrem, které přidá dalších 12 m2, a dokonce i malým balkonem. Horní prostory jsou podle výrobce určené především jako místnost pro čajový sedánek nebo jako jóga studio. Přístup nahoru pak zajišťuje malý výtah. V dolním, moderně zařízeném patře, je pak všechno, co se od karavanu očekává, včetně velké televize, dřevěné podlahy nebo prostorného gauče do tvaru L. Cena vozidel modelu SAIC Maxus lehce přesahuje 9 milionů korun.