Pirelli radí, jak jezdit v zimě

S klesajícími teplotami vytvářejí zimní počasí na silnicích nebezpečné podmínky. Podle HZSČR je riziko dopravních nehod v zimě 15x vyšší. Tato skutečnost potvrzuje důležitost přípravy vozidla a opatrné i defenzivní jízdy, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob ve vašem vozidle i ostatních účastníků silničního provozu.

Existuje však několik kroků, které mohou řidiči podniknout ještě předtím, než vyrazí na silnici. Na co dát pozor především, jsme se ptali těch nejpovolanějších, odborníků Pirelli.

Správné pneumatiky

„Ujistěte se, že na bočnici pneumatiky hledáte symbol třívrcholové horské sněhové vločky (3PMSF), abyste se ujistili, že vaše zimní pneumatika splňuje požadavky pro jízdu na těžkém sněhu,“ upozorňuje na tu nejdůležitější zimní výbavu Zdeněk Vacl z Pirelli.

Co říká výrobce

Podívejte se, jaké pneumatiky doporučuje výrobce pro vaše konkrétní vozidlo, protože pneumatiky pro originální výbavu jsou pro váš vůz úzce vyvíjeny ve spolupráci s výrobcem.

Jaké bude počasí?

Kromě toho si vždy zjistěte, jaké povětrnostní podmínky a teploty jsou běžné v oblasti, kde budete řídit - to platí i pro dovolenou a výlety.

Údržba pneumatik

I když je snadné zapomenout na kontrolu pneumatik, když je třeba se starat o milion jiných věcí, nechcete, abyste je museli měnit až ve chvíli, kdy jste ji opotřebili za její limit. „Běhouny svých pneumatik kontrolujte často. Pozornost věnujte především adekvátní hloubce dezénu a tlaku, případně alespoň opticky zkontrolujte stav pneumatik, jestli někde není boule či jiné viditelné mechanické poškození,“ doporučuje Zdeněk Vacl.

Nyní, když jste připraveni, byste měli být připraveni vyrazit na cestu. Možná se však ptáte: „Jak mohu zajistit bezpečnost sobě i ostatním poté, co vyjedu na silnici?“ To je dobrá otázka a my vám s ní pomůžeme.

1. Přiměřená rychlost: Pro začátek je důležité jezdit pomalu. Vždy se ujistěte, že jedete přiměřenou rychlostí, a při jízdě na mokrém nebo zasněženém povrchu upravte rychlost tak, abyste zohlednili nižší trakci.

2. Nulová agresivita: Vyvarujte se náhlého, nadměrného nebo agresivního zrychlování, zatáčení nebo brzdění, protože to může způsobit ztrátu přilnavosti vozidla.

3. Bezpečná vzdálenost: Dodržujte odstup od vozidla jedoucího před vámi, abyste si ponechali dostatečnou vzdálenost pro případ, že budete muset náhle zastavit. Platí pravidlo 2 sekund. To znamená, že vozidla by měla mezi sebou dodržovat takovou vzdálenost, kterou ujede při dané rychlosti za dvě sekundy.