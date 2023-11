Kdo chce odškodnění po srážce se zvěří, musí být připraven

Velká část větších tuzemských zvířat je aktivní až po setmění. Lišky, jezevci, vysoká zvěř i divočáci se v noci vydávají za potravou a dostávají se tak do kolize s lidmi. Změna letního času na zimní pak situaci ještě více komplikuje, protože se doba, kdy jsou aktivní zároveň lidé i divoká zvířata, prodlužuje.

„Tím dochází ke střetům, které mohou skončit velmi ošklivě pro obě strany. U každé podobné bouračky je přitom za viníka považován řidič, který měl jet tak, aby ke střetu nedošlo. Zvířata z logiky věci žádné povinné ručení neplatí, takže škoda není kompenzována,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění z Vindicia. Je tak třeba méně šlapat na plyn a věnovat řízení zvýšenou pozornost – především tam, kde na přítomnost zvěře upozorňuje značení či u polí, kde jsou ještě zbytky plodin. A hlavně je moudré na podobný problém myslet s předstihem a zařídit si pojištění.

Jak odlišné mohou být dopady stejné nehody na různé členy posádky ilustruje případ řidiče, jehož vůz se srazil s divočákem. Muž zavolal policii, která informovala myslivce a zvíře muselo být utraceno. Klient Vindicia měl naštěstí havarijní pojištění, ze kterého byla hrazena stotisícová škoda na autě. Jeho ženu a dítě společnost odškodňovala z povinného ručení viníka – manžela. Dohromady získali cca 200 tisíc korun a částka není konečná. Samotný řidič se zranil nejvážněji, ovšem neměl úrazové ani životní pojištění, takže zde žádné plnění neproběhlo.

Loni Policie ve svých Statistikách nehodovosti uváděla 12 268 střetů se zvěří za prvních 10 měsíců, letos je jich o 3 222 méně, zato si však nehody v roce 2023 vyžádaly dva lidské životy.

3 tipy pro případ střetu se zvířaty

1) Pojistěte se

To nejdůležitější je třeba udělat ještě předtím, než vůbec bouráte. Povinné ručení škody po střetech se zvěří nehradí, ale bezmocní nejste. „Pro tyto případy buď máte havarijní pojištění, nebo si můžete zřídit připojištění na srážku se zvěří, čímž ochráníte vozidlo. Sebe ochráníte uzavřením životní či úrazové pojistky, popřípadě připojištěním sedadel řidiče i spolujezdců. A také si uzavřete dobré osobní životní pojištění, které kryje následky úrazu, popřípadě i úmrtí,“ radí Beck.

2) Volejte policii nebo myslivce

Jestliže jste se střetli se zvířetem, vždy k nehodě okamžitě volejte policii. Je to zcela zásadní podmínka pro to, aby pojišťovna plnila částku z havarijního pojištění. A to i v případě, že je škoda na autě malá a nikdo z lidské posádky se nezranil. Pro zajíce či srnu mohl mít střet vážné následky – je třeba jim buď poskytnout pomoc, nebo jim ušetřit trápení. Proto je třeba neprodleně informovat také myslivce.

3) Zjistěte, zda v okolí neprobíhal hon

Získat odškodnění klasickou cestou je v těchto případech skutečně složité, ale jedna možnost existuje. Pokud v okolí nehody aktuálně probíhal hon, je velmi pravděpodobné, že byla zvěř, která vám skočila před auto, vyplašena lovci. Pokud se to podaří prokázat, odškodnění vyplácí pojišťovna místního mysliveckého sdružení.