Přestavba automobilu – už nehledejte dál…

PR článek - Žádné sériově vyráběné vozidlo nesplňuje individuální požadavky řidičů, pro které je automobil pomocníkem při cestách do náročného terénu, ať už jde o cesty za prací, zábavou či závody. To však neznamená, že by nároční majitelé automobilů museli dělat kompromisy. Stačí se obrátit na odborníky z Dajbych4x4, kteří se prodejem a úpravou automobilů zabývají od roku 1995.