Modernizace VW ID.4 a ID.5. Vyšší výkon, delší dojezd, stejná cena, ale...

Volkswagen zahajuje předprodej zdokonalených modelů ID.4 a ID.5. Oba elektrické modely VW jsou nyní nabízeny se zcela nově vyvinutou generací informačních a zábavních systémů. Kromě toho nalézá ve verzích „Pro“ a „GTX“ uplatnění nový systém pohonu. Hospodárný pohon, použitý poprvé v modelu ID.7, nabízí výrazně vyšší výkon a točivý moment při současně nižší spotřebě elektrické energie. Kombinovaný dojezd podle metodiky WLTP se u všestranného elektrického SUV ID.4 prodloužil díky novému elektrickému pohonu až na 550 kilometrů. Prostorné SUV kupé ID.5 ujede nyní na jedno nabití sady akumulátorů až 556 kilometrů podle metodiky WLTP.

Imelda Labbé, členka představenstva odpovědná za prodej, marketing a poprodejní služby značky Volkswagen, k tomu říká: „Naši zákazníci se mohou u nových modelů ID.4 a ID.5 těšit na výjimečné technické výkony. Software i informační a zábavní systémy odpovídají nejnovějšímu stavu vývoje. Navíc je doplňuje rozsáhlá nabídka asistenčních systémů, která uspokojí každé přání. Zdokonalené modely ID.4 a ID.5 stojí díky svým novým technologiím a uznávaným vyváženým jízdním, komfortním a prostorovým vlastnostem na vrcholu svého segmentu.“

Intuitivní ovládání. Volkswagen výrazně zdokonalil přístrojovou desku modelů ID.4 a ID.5. Pozornost přitom zaměřil na intuitivní ovládání. Obě modelové řady na základě toho obdržely kompletně novou generaci softwaru a nový sériově dodávaný informační a zábavní systém s úhlopříčkou displeje zvětšenou na 32,8 centimetru (12,9 palce). Informační a zábavní systém přesvědčí zcela novou strukturou menu. Zdokonalen byl „Digital Cockpit“ (sériově dodávaný digitální panel sdružených přístrojů) a na přání dodávaný head-up displej s rozšířenou realitou. Dotykové posuvníky pro nastavování klimatizace a hlasitosti jsou nyní osvětlené. Nový je také multifunkční volant s novou logikou ovládání. Volkswagen kromě toho přemístil volič provozních režimů pohonu z tělesa „Digital Cockpitu“ a dal mu podobu samostatné páčky na sloupku řízení – stejně jako v modelu ID.7. Tím vznikl prostor pro větší displej informačního a zábavního systému. Ovládání v modelech ID.4 a ID.5 přivádí k dokonalosti rovněž nový hlasový asistent IDA, který reaguje ještě precizněji na hlasové povely pronášené hovorovým jazykem a nabízí nové funkce. Mezi ně nyní patří například také informace z cloudu o počasí, vývoji sportovních zápasů nebo kurzech na akciové burze, které si může uživatel od asistenta IDA vyžádat. Na přání nabízí Volkswagen pro oba modely navíc nový prémiový audiosystém Harman Kardon s výkonem 480 W a deseti reproduktory (včetně centrálního reproduktoru a subwooferu).



O 75 procent vyšší točivý moment. Nejvýznamnějším novým technickým prvkem všech verzí nových modelů ID.4 a ID.5 s akumulátorovou baterií o využitelné kapacitě 77 kWh je hospodárný pohon. Díky novému elektromotoru na zadní nápravě a nové generaci akumulátorů se podařilo snížit spotřebu elektrické energie a zvýšit výkon. Ve verzích ID.4 Pro1 a ID.5 Pro s pohonem zadních kol nalézá nyní uplatnění elektromotor o výkonu 210 kW (286 k), který poskytuje o 60 kW vyšší výkon než elektromotor v předchůdci. Výkonová charakteristika je v každé situaci dynamičtější, protože se zvýšil také točivý moment – z 310 N.m na 545 N.m. Zvýšení o 235 N.m znamená nárůst o cca 75 procent. Verze ID.4 Pro 4MOTION poskytuje s novým elektromotorem vzadu a dodatečným elektromotorem na přední nápravě rovněž celkový nejvyšší výkon 210 kW (286 k), což odpovídá zvýšení o 15 kW (21 k).

Verze GTX – z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy. Mimořádně sportovní vrcholné verze ID.4 GTX a ID.5 GTX, vybavené rovněž pohonem všech kol, budou poskytovat celkový nejvyšší výkon 250 kW (340 k), tedy o 30 kW (41 k) více než dosud. Výsledné zvýšení dynamiky je opravdu výrazné, což naznačuje již údaj o zrychlení z 0 na 100 km/h. S 5,4 sekundy nyní obě verze GTX výrazně překonávají hranici 6,0 sekundy. Stejně jako doposud mají modely ID.4 GTX a ID.5 GTX nejvyšší rychlost elektronicky omezenou na 180 km/h. Po vzoru verzí GTX však nyní vzrostla nejvyšší rychlost verzí „Pro“ na 180 km/h (dosud 160 km/h).

Za deset minut dostatek energie pro dalších 178 kilometrů. Všechny verze modelů ID.4 a ID.5 s novou sadou akumulátorů o kapacitě 77 kWh mají delší dojezd. Dva příklady: Nové ID.4 Pro ujede na jedno nabití až 550 kilometrů (kombinovaný cyklus WLTP) – to je o "úžasných" 17 kilometrů více než u předchůdce. U nového ID.5 Pro to je až 556 kilometrů – to znamená nárůst o "neméně úžasných" 11 kilometrů. Varianty modelů ID.4 a ID.5 s pohonem zadních kol lze nabíjet stejně jako dosud nejvyšším výkonem 135 kW. Verze s pohonem všech kol nabízejí při stejnosměrném nabíjení nabíjecí výkon zvýšený ze 135 kW až na 175 kW. Za pouhých deset minut přijmou tyto verze ID. při maximálním nabíjecím výkonu energii pro dalších 178 kilometrů.

Rychlejší nabíjení na cestách. Nový systém řízení nabíjení a udržování optimální provozní teploty ve všech verzích modelů ID.4 a ID.5 zajišťuje nyní za jízdy uvedení akumulátorových článků na nejvhodnější teplotu před příští zastávkou kvůli nabíjení stejnosměrným proudem. Díky tomuto opatření budou modely ID.4 a ID.5 schopny pojmout co nejrychleji novou energii především na trasách s jednou nebo několika zastávkami kvůli nabíjení.

Komfortní a současně dynamické. Novému systému pohonu bylo přizpůsobeno také nastavení podvozku. Volkswagen kromě toho zdokonalil řízení na přání dodávaného adaptivního podvozku DCC a manažera jízdní dynamiky koncipoval pro ještě větší rozsah charakteristik od komfortního až po dynamické nastavení.