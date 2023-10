Vyhrazené stání nebo vlastní garáž?

Garáž jako horké zboží

Najít místo na parkování je ve větších městech nadlidský úkol. Příjezdy z práce se často mění ve stresující hon za uvolněným stáním. Není se čemu divit – v České republice je registrovaných přibližně 6,5 milionu osobních automobilů a v rámci Evropské unie patříme k zemím s největším počtem osobních vozů na obyvatele. Parkovací místa se tak stávají doslova horkým zbožím, což se promítá i do jejich cen.

„Garáží bude vždy méně než zájemců. Nejvýrazněji to vidíme třeba na českých sídlištích. Byla stavěna v době, kdy mít auto byla výsada, a počet parkovacích míst tak neodpovídá aktuálním potřebám obyvatel. A navíc se potvrzuje, že kdo nemá problém koupit si drahý vůz v ceně dvou nebo tří milionů, nemá problém ani se zaplacením předraženého parkovacího stání. Ceny se pak drží nahoře, protože majitelé nemají důvod je vzhledem k vysoké poptávce snižovat,“ dodává Ondřej Strada za Bezrealitky.

Vyhrazené místo, nebo raději garáž?

Pokud pohlédneme na možnosti vlastního stání čistě prakticky, jeví se výhodněji vlastní garáž. Auto je mimo vliv nepříznivého počasí, ráno nemusíte řešit namrzlá skla nebo kaluže při vystupování. Vlastní garáž vůz lépe ochrání před zloději a vandaly, a navíc ji můžete využít také ke skladování věcí. Ceny garáží se však drží velmi vysoko, přičemž do nich promlouvá jak lokalita, tak to, zda jsou samostatné či sdílené.

„Pokud hledáte podzemní garáž v širším centru, narazíme pravděpodobně na velmi nadsazené ceny – a s minimální nadějí poklesu. U zděných garáží na okraji města ceny spíše stagnují, ale i zde platí, že majitel bude garáž raději pronajímat, než aby nevýhodně prodal,“ upozorňuje Ondřej Strada.

Výrazně levnější variantou oproti zděné garáži se tak jeví parkovací stání. Pokud je kryté, např. v parkovacím domě, nemusíte řešit ani rozmary počasí. Vždy je tu však vyšší riziko vandalismu nebo neúmyslného poškození vozu – proto byste si při pronájmu nebo nákupu stání měli ověřit, zda je prostor dostatečně monitorován a chráněn. U vyhrazených stání před domem pak hrozí, že vám místo někdo obsadí a vy se budete jen stěží domáhat jeho uvolnění.

Výběr neuspěchejte

Jak se v nabídce neztratit a nepřeplatit až příliš mnoho? S nákupem garáže nebo stání nespěchejte a nejprve si propočtěte náklady. Začněte se stanovením maximální částky, kterou jste ochotni za místo dát. Poté si spočítejte, kolik by vás stálo parkování v pronájmu po dobu 10-20 let a uvidíte, zda je pro vás výhodnější koupě či nájem. Myslete na to, že pronájem lze vždy zrušit, pokud by se objevila výhodná možnost nákupu garáže.

Tipy, které při nákupu garáže ušetří čas:

- nastavte si hlídací psy a nechte si zasílat nabídky z realitních portálů

- nebojte se napsat i na dražší nabídky a oslovit majitele, aby se ozvali, pokud by šla cena dolů

- ptejte se známých, sousedů v lokalitě nebo v zájmových skupinách, abyste se dostali i k nabídkám, které se do inzerátu ani nedostanou