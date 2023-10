Změny v povinném ručení přehledně. Za elektrokoloběžky se bude platit, ale...

Nově bez zelené karty

Také v oblasti pojištění vozidla se tak Češi přesouvají do 21. století. V peněžence či přihrádkách auta už nebude potřeba mít takzvanou zelenou kartu jako doklad o pojištění. Policisté při kontrole jednoduše využijí online evidenci. A pro tento účel ji mohou vykonat i bez zastavování. „Pozor ale při cestách do zahraničí. Tam bude zelená karta stále potřeba. U nás ji budou mít lidé k dispozici ke stažení a vytištění nebo jednoduše v naší mobilní aplikaci,“ říká mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.

Za pojištění bude zodpovědný provozovatel

Změní se také to, kdo je odpovědný za pojištění vozidla. Nově to už nemá být vlastník vozidla, ale jeho provozovatel. To ale neznamená, že povinné ručení může sjednat jen tento provozovatel. Stejně jako doposud může pojištění sjednat i jiná osoba, která má potřebu ochrany před následky pojistné události, tzv. pojistný zájem. „U většiny vozidel navíc platí, že vlastník je zároveň i provozovatel,“ podotýká Maťašeje.

Odborníci zároveň zdůrazňují, že si s řešením, kdo má co platit, nemusí dělat hlavu ti, kdo si občas půjčí auto od rodičů či kamarádů. „Stále bude důležité, aby auto hlavně bylo pojištěné, tedy mělo povinné ručení. Pokud si někdo půjčí vůz od rodičů a zaviní nehodu, právě toto pojištění škody zaplatí. V tomto případě je tedy jedno, jestli má povinné ručení sjednané vlastník nebo provozovatel,“ uklidňuje mluvčí Directu.

Navýšení limitu na 50 milionů korun

Dobrou zprávou v návrhu zákona pro řidiče je to, že se zvyšují minimální limity pojistného plnění v případě újmy na zdraví, smrti nebo majetkové škody. Ve všech případech z nynějších 35 milionů korun na 50 milionů korun. „Že škody rostou, víme už dlouho, proto jsme chtěli, aby klienti byli dostatečně chránění. U Directu mají klienti základní limit na 50 milionů nastavený už několik let. Pro nás se tedy nic nemění,“ konstatuje mluvčí.

Povinné ručení i pro rychlé elektrokoloběžky

Navržený zákon také rozšiřuje okruh vozidel, za které je nutné ručení platit. Nově to jsou ta, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, respektive je vyšší než 14 km/h, pokud je jeho provozní hmotnost větší než 25 kilogramů, a také přípojná vozidla. Za motorová vozidla se přitom považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Jde především o populární elektrické koloběžky či Segwaye.

„Pokud vozidlo splňuje parametry dané zákonem, měl by si majitel povinné ručení sjednat. Naopak v případě, že se jedná o lehčí elektrickou koloběžku, povinnost neplatí a povinné ručení ani nelze zařídit. Ze zákona se jedná o kolo a podle toho je třeba vozítko provozovat,“ přibližuje Maťašeje. Elektrokola pak mají výjimku, ministerstvo za jejich hlavní pohon považuje lidskou sílu.

Klidní mohou být majitelé zahradních traktorů, platit nemusí. Tedy pokud s nimi neplánují vyjíždět třeba do lesa pro dřevo. Jakmile opustí vlastní pozemek, je zákon nekompromisní.

Kdy škody zaplatíte ze svého

Úprava také upřesňuje odpovědnost pro případy, kdy řidič například nechá nebezpečně stát nepojízdné vozidlo a vytvoří tak překážku. Škody se budou platit z jeho pojištění.

Nadále ale platí, že při hrubém porušování předpisů po řidičích bude pojišťovna vyplacené peníze vymáhat. „Je to třeba řízení pod vlivem alkoholu a drog, provozování auta bez technické prohlídky či úmyslná škoda,“ vypočítává mluvčí. Platit ze svého bude také ten, který nemá řidičský průkaz, má zákaz řízení či řídí auto neoprávněně, například firemní vůz bez povolení.

Myslete i na škody na vašem autě

Kromě zákonného pojištění škody způsobené jiným se řidičům vyplatí chránit i sebe havarijním pojištěním. „Určitě doporučujeme také pojištění skel, které zaplatí škody na všech sklech na vozidle. Nikdy totiž nevíte, kdy na auto přiletí kamínek. V dnešní době navíc cena skel může být velmi vysoká kvůli různým senzorům, vyhřívání a podobně,“ radí Maťašeje.

Kdo cestuje do zahraničí, může se cítit jistěji s pojištěním nezaviněné bouračky. „To znamená, že škodu budou klienti vždy hlásit nám a my vše vyřešíme. A to i v případě, kdy do nich narazí cizinec v zahraničí. V tomto případě by totiž museli hlásit vše jeho pojišťovně, a to může být pro někoho kvůli jazykové bariéře problém,“ poznamenává mluvčí.

Za zvážení stojí i pojištění zavazadel a dětských sedaček, které zaplatí zničená nebo ukradená zavazadla z auta. A to i včetně kol zamčených k nosiči. „Kromě doplňkových připojištění je ale důležité myslet ještě na asistenční služby. A sjednat si takové, kde budou dostatečné limity. Pokud například někdo jezdí do zahraničí, určitě mu nebude stačit základní varianta a hodí se sáhnout po vyšší,“ podotýká mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.