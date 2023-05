Leclerc chybuje a ztrácí reputaci. Co mu radí Brundle?

Německá pojišťovna pojmenovala úhlavního nepřítele evropských značek

Největší rizikem pro evropské automobilky jsou elektromobily vyráběné v Číně. V dnes zveřejněné zprávě to podle ČTK uvedla německá pojišťovna Allianz. Pokud politici nepřijmou odpovídající opatření, může čínská konkurence evropské výrobce podle této studie do roku 2030 připravit na zisku o sedm miliard eur (163,5 miliardy Kč) ročně. Českou ekonomiku by podle zprávy mohla čínská konkurence připravit až o 0,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP).