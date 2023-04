Průzkum: Se zákazem spalovacích motorů nesouhlasí 77% Čechů

Informace o připravovaném návrhu legislativy Evropské unie, podle které by od roku 2035 měla mít všechna nová osobní a dodávková auta nulové emise oxidu uhličitého, postřehlo 83 procent Čechů aktivních na internetu. Z mužů je to dokonce 90 procent, u žen 77 procent. S návrhem legislativy jsou více obeznámeni lidé starší 45 let (88 procent), ale setkala se s ním i většina mladších respondentů (zhruba 78 procent). Opatření je součástí balíčku legislativních návrhů Evropské komise, tzv. "Fit for 55", které mají vést ke snížení emisí skleníkových plynů.

Ti z dotázaných, kteří o daném návrhu vědí, s jeho přijetím v naprosté většině nesouhlasí. Pro je pouze 17 procent dotázaných. Největší procento zastánců přijetí této legislativy je podle průzkumu mezi respondenty z nejmladší věkové skupiny 18 až 34 let. S rostoucím věkem pak procento těch, kteří s přijetím souhlasí, klesá.

Větší podíl odpůrců je mezi lidmi žijícími na vesnicích, kde je proti 84 procent z nich. Právě obyvatelé menších obcí často patří k těm, kteří se bez auta neobejdou a jsou na tom hůře i z pohledu infrastruktury, připomněli výzkumníci.

IONITY spolupracuje s OMV a otevřela na dálnici D1 další dvě rychlodobíjecí stanice | foto: OMV

Nejčastěji označovaným důvodem pro nesouhlas s legislativou EU, která by prakticky zakázala prodej aut na benzinový nebo dieselový pohon, je obava, že pro řadu lidí budou kvůli tomu auta nedostupná (68 procent). Plných 53 procent odpůrců si také myslí, že do roku 2035 nebudou dostatečně připravené podmínky na takovou změnu, například nebude dostatek dobíjecích stanic.

Agentury upozorňují, že auta s alternativními typy pohonu jsou v Česku rozšířená velmi málo. Pět procent majitelů má vůz na zkapalněný ropný plyn (LPG). Auta s hybridním pohonem mají dvě procenta lidí a automobily na elektrický pohon představují momentálně jen necelé jedno procento vozů v Česku. Naopak v autech na benzin jezdí 70 procent řidičů.

U více než třetiny lidí bude mít nová legislativa vliv při nákupu nového auta v příštích pěti letech. Mezi lidmi ve věku 18 až 34 let se podle chystaných změn bude rozhodovat dokonce polovina těch, kteří si chtějí auto pořídit.

Průzkum se uskutečnil metodou on-line sběru dat, zúčastnilo se ho 500 lidí.