Žhavá kola v Letňanech

Od 14. do 30. dubna 2023 najdete v OC Letňany u prodejny H&M hernu s hračkami společnosti Mattel. Ta je otevřená každý den od 10 do 19 hodin. Jsou zde čtyři interaktivní hrací zóny. Kromě pro mě a juniora jediné důležité modré zóny Hot Wheels s legendárními autíčky jsou zde i další tři a to: Růžová Barbie zóna, pro nejmenší Fisher Price zóna a chill-out zónu se sedacími vaky a hracími konzolemi.

Hot Wheels | foto: Petr Boháč

My jsem strávili asi 2 hodiny v Hot Wheels zóně, kde jsme s angličáky a Monster Trucky vyzkoušeli všechny možné dráhy. Pravda, kromě modré zóny jsme i na chvíli navštívili růžovou zónu, jelikož synka zaujalo Barbie Lamborghini, ve kterém se chtěl mermomocí projet.

Pokud máte do konce dubna čas a nevíte, kam s dětmi vyrazit, akci MEGA HERNA MATTEL v OC Letňan mohu jen doporučit. Mimochodem, vstup je zdarma.