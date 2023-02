Škoda Enyaq RS iV drží rekord 7,351 km dlouhým driftem

První rekord, který Škoda překonala na jezeře Stortjärnen, byl rekord v nejdelším nepřetržitém driftu automobilu na ledě. Richard Meaden s nedávno uvedeným SUV Enyaq RS iV vytvořil nový oficiální rekord, když udržel vůz v kontrolovaném skluzu po dobu více než 15 minut a ujetí 7,351 km. Meadenův drift překonal předchozí rekord v délce 6,231 km, který byl stanoven v Číně v roce 2022. Překonáním prvního rekordu stanovil Meaden s vozem Enyaq RS iV zároveň také druhý rekord, a to v nejdelším nepřetržitém driftu na ledě s elektromobilem.

Rekord byl stanoven za přítomnosti komisaře Guinnessovy knihy rekordů. Na místě byl jako svědek také mezinárodní porotce driftu David Kalaš. Mladoboleslavská automobilka dosáhla rekordu čtvrtý den po mnoha tréninkových jízdách s různými typy pneumatik. K dosažení dokonalého driftu absolvoval vůz celkem 18 hodin driftování během pěti dnů v teplotách pod bodem mrazu.

Enyaq RS iV obstál v náročných podmínkách a během 15 minut a 58 sekund rekordní jízdy objel oválnou trať celkem 39krát. Během jízdy dosáhl maximální rychlosti 48,69 km/h a v nejpomalejším bodě se pohyboval rychlostí 31,64 km/h.

Škoda Enyaq RS IV | foto: Škoda Auto

Standardní sériový vůz, určený k prolomení rekordu, byl vybaven 20palcovými koly z lehké slitiny. Přední pneumatiky Däckproffsen 245/35 R20 (dodané společností Michelin) použité na této akci měly 600 hřebů o délce 5 mm, což umožnilo na ledu s minimální přilnavostí docílit ještě lepší trakce a ovladatelnosti.

Pneumatiky Nokian Hakkapelitta 255/45 R20 na zadních kolech měly 300 hřebů o délce 2 mm umístěných po celé ploše pneumatiky, což se na ledu o tloušťce 40 cm ukázalo jako ideální kombinace.

Škoda Enyaq RS IV | foto: Škoda Auto

Získání dvou nových GUINESSOVÝCH SVĚTOVÝCH REKORDŮ vrací značku Škoda, nového rekordmana Richarda Meadena i značku RS do knihy rekordů. V roce 2011 tento britský jezdec stanovil nový rychlostní rekord na souši podle předpisů Southern Californian Timing Association (SCTA) pro sériový vůz s přeplňovaným motorem o objemu 2,0 litru, když dosáhl rychlosti 365 km/h. Rekordním vozem byla Škoda Octavia RS, kterou poskytla Škoda UK, a jízda se uskutečnila na legendární trati Bonneville Salt Flats v USA.

Meaden k triumfu uvedl: „Byl to velmi speciální pocit znovu usednout za volant dalšího vozu Škoda a pokořit s ním rekord. Ze solných plání Bonneville Salt Flats v USA jsem se přesunul na zamrzlé jezero ve Skandinávii a zdolal tak dva různé rekordy ve dvou zcela odlišných automobilech. Jsem velmi hrdý na to, že jsem po dvanácti letech opět součástí týmu, který láme rekordy. Koho by napadlo, že tu budeme na ledě driftovat s elektromobilem? Ukazuje to, jak moc se automobilový svět mění a také to, jak je vzrušující.“

Škoda Enyaq RS IV | foto: Škoda Auto

Enyaq RS iV má sportovní podvozek. V porovnání se základním modelem Enyaq iV je přední náprava snížena o 15 mm, zadní náprava je snížena o 10 mm. Progresivní řízení, volba jízdního režimu a na přání dodávaný adaptivní podvozek DCC, který automaticky upravuje nastavení tlumičů, navíc umožňují ještě lepší trakci. K dalším specifikům této verze patří sportovní přední a zadní nárazník vozu RS, černé designové prvky karoserie a také černá sportovní sedadla čalouněná kůží, která je použita rovněž na volantu a designové části přístrojové desky.

Enyaq RS iV je druhým čistě elektrickým vozem značky Škoda s označením RS. Díky baterii o kapacitě 82 kWh, resp. 77 kWh netto, a dvěma elektromotorům nabízí výkon 299 k a zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 6,5 sekundy. Enyaq RS iV má jeden elektromotor umístěný na zadní nápravě a druhý na přední nápravě. Díky točivému momentu 460 Nm vůz nabízí sportovní výkony a okamžité zrychlení. Vozidlo umožňuje rychlé nabíjení dobíjecím výkonem až 135 kW. Dobíjení baterie na 80 % kapacity tak trvá pouhých 36 minut.