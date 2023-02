Havarijní pojištění znevýhodňuje elektromobily. Kdo může očekávat bonusy a jaké?

Použijte registrační značku nebo VIN

Ke stanovení ceny havarijního pojištění budete potřebovat celou řadu údajů o vašem vozidle. Najdete je ve velkém technickém průkazu auta, ale řada pojišťoven a internetových srovnávačů cen si vystačí se zadáním registrační značky vozidla nebo jeho kódu VIN (ten najdete i v malém technickém průkazu). A co je nejdůležitější – zatímco cena pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vychází především ze zdvihového objemu motoru pojišťovaného vozidla (čím je objem motoru menší, tím je pojištění levnější), výpočet ceny havarijního pojištění staví především na ceně automobilu. Na to je důležité pamatovat především v případě pořízení vozu na leasing nebo úvěr. Kromě ceny vozidla ale vstupují do hry také další parametry.

Záleží (nejen) na výkonu

Zatímco v případě povinného ručení bude pojišťovnu zajímat objem motoru, u výpočtu výše havarijního pojištění je rozhodující jeho výkon. A zde můžete narazit na úskalí spojené s elektromobily. Vozy poháněné elektřinou mají totiž zpravidla nejen výrazně vyšší cenu než srovnatelná auta se spalovacími motory, ale také podstatně vyšší výkon (což se týká i hybridních vozů). A výrazně větší bývají také škody, způsobené při autonehodách, především pokud se týkají nejdražší součásti elektromobilů, kterou jsou jejich baterie. Pak bohužel dochází k tomu, že havarijní pojištění auta na elektřinu vychází jako výrazně dražší než u vozu na benzín nebo naftu.

Ukažme si konkrétní příklad. Pokud v internetovém srovnávači Klik.cz necháme nacenit havarijní pojištění vozu Volkswagen Golf s různými typy pohonu, při stejné ceně (ojetého) vozu (650 000 Kč) i shodných dalších parametrech (soukromý majitel s bydlištěm v Praze), dostaneme následující výpočty cen havarijního pojištění:

- Benzínový VW Golf 1.5 TSI 110 kW – od 11 830 Kč

- Naftový VW Golf 2.0 TDI 110 kW – od 11 830 Kč

- Elektrický VW e-Golf 100 kW – od 13 956 Kč

Majitel elektrické varianty jinak stejného vozu si tedy za havarijní pojištění připlatí přibližně 18 %.

Výhodnější cena pro zkušené řidiče z malých měst

Do výpočtu ceny havarijního pojištění vstupují i další faktory. Dražší je vždy pojištění vozidel využívaných k podnikání (protože zpravidla najedou větší množství kilometrů a mají tak větší pravděpodobnost nehody) a připlatí si i mladší, méně zkušení řidiči, stejně jako majitelé aut z velkých měst (kvůli hustšímu provozu, a tedy opět větší pravděpodobnosti pojistné události). V neposlední řadě záleží také na výši spoluúčasti na škodách, která se běžně pohybuje od 0 do 20 %. O stokoruny až tisíce může výši ročního pojistného měnit také rozsah pojištěných rizik (vedle havárie také krádež, vandalismus, střet se zvěří, živelné události ad.), stejně jako asistenční služby (odtah nepojízdného vozidla, zapůjčení náhradního vozu během opravy atd.).

Podle dat společnosti Klik.cz bylo v roce 2022 uzavřeno 76 % smluv povinného ručení (MTPL), a 24 % v kombinaci havarijního a povinného ručeni (tzv. MTPL+CASCO). V uplynulém roce Češi nejčastěji pojišťovali značky jako Škoda, Volkswagen a Ford v těsném závěsu se umístily Peugeot a Renault. Žebříček nejvíce pojišťovaných modelů vozů obsadily Octavia, Fabia, Golf, Passat a Focus. Přesto, že je méně výhodné pojišťovat vozy starší 10 let z důvodu jejich klesající hodnoty, nejčastěji pojišťovaný rok výroby se pohyboval mezi lety 2004-2007.

Havarijní pojištění nejprodávanějších aut v ČR

Pokud si vezmeme žebříček nejprodávanějších vozů v České republice za rok 2022 podle statistik Svazu dovozců automobilů, můžeme ve srovnávači Klik.cz snadno zjistit cenu havarijního pojištění základních modelů těchto vozů:

1. Škoda Octavia (13 906 prodaných kusů) – havarijní pojištění od 9 577 Kč

2. Škoda Fabia (13 142 prodaných kusů) – havarijní pojištění od 5 728 Kč

3. Hyundai i30 (8 236 prodaných kusů) – havarijní pojištění od 7 272 Kč

4. Škoda Karoq (7 960 prodaných kusů) – havarijní pojištění od 9 516 Kč

5. Škoda Kamiq (6 831 prodaných kusů) – havarijní pojištění od 6 516 Kč

6. Škoda Scala (6 495 prodaných kusů) – havarijní pojištění od 7 655 Kč

7. Škoda Superb (6 452 prodaných kusů) – havarijní pojištění od 16 259 Kč

8. Škoda Kodiaq (6 326 prodaných kusů) – havarijní pojištění od 11 004 Kč

9. Hyundai Tucson (5 816 prodaných kusů) – havarijní pojištění od 10 860 Kč

10. Kia Ceed (4 052 prodaných kusů) – havarijní pojištění od 6 396 Kč