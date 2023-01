Americký GM překvapil svojí aktuální investicí

General Motor má na rozdíl od fanaticky nasměrované Evropy rozumnější dvojí strategii. Chce zvýšit výrobu elektromobilů a současně pokračovat v investicích do současných vozů s benzinovým motorem, které mají hlavní podíl na zisku firmy a tvoří většinu prodaných vozů v USA. GM slíbil, že skončí s výrobou nových vozů s benzinovým motorem v roce 2035. Jak to jde dohromady?

Peníze budou směřovat do čtyř závodů v USA. Většina půjde do výroby šesté generace benzinových motorů v Michiganu, New Yorku a Ohiu.

Mnoho zaměstnanců v automobilovém průmyslu se obává, že kvůli přechodu na výrobu elektromobilů přijdou o pracovní místa. Výkonný viceprezident pro výrobu GM Gerald Johnson uvedl, že nové investice mají zajistit pracovní místa v závodech na další čtyři roky. Investice nevytvoří nová pracovní místa, ale zachová ta současná.

Americký Kongres v srpnu schválil výrazné finanční pobídky pro automobilky, aby přestavěly své závody zaměřené na výrobu součástek pro vozy se spalovacím motorem na závody na výrobu součástek pro elektromobily, upozornila agentura Reuters.