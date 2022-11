Proč se na mě lepí? Jak mají vypadat rozestupy

„Pokud auto před námi prudce zabrzdí, my musíme být vždycky schopni na danou situaci včas zareagovat,“ vysvětluje produktový manažer českého zastoupení automobilky Toyota Václav Zikmund.

Dodržujete mezeru 72 metrů?

Minimální vzdálenost mezi vozidly se uvádí vzdálenost dvou vteřin. Na suché vozovce a při rychlosti 50 km/h to odpovídá 28 metrům. „S vyšší rychlostí by samozřejmě i rozestup měl být větší, proto v 90 km/h by nás od auta před námi mělo dělit 50 metrů, a ve 130 km/h před sebou nechte mezeru o délce zhruba 72 metrů,“ dodává Zikmund.

Nacvičit si takovou vzdálenost na některých úsecích českých silnic a především dálnic pomáhají dopravní značky symbolizující a označující bezpečný rozestup, přičemž spolu s nimi se symbolika objevuje i přímo na vozovce. Jde o soubor několika šipek v každém pruhu, které indikují správnou vzdálenost mezi vozidly.

Řidič by tak měl ze svého výhledu vidět jak šipku před sebou, tak šipku za autem, které jede před ním. Pokud je rozestup kratší než vzdálenost mezi šipkami, je třeba zpomalit a nechte vůz před sebou lehce poodjet.

Na rozestup myslete i při předjíždění

To, že někdo dodržuje dostatečnou vzdálenost od auta před sebou, by všichni ostatní řidiči měli respektovat. To v praxi znamená nevnímat mezeru jako místo, kam můžu v pohodě předjet, když spěchám, ale spíš se zkusit inspirovat a dodržovat to samé.

Za nedostatečnou vzdálenost hrozí pokuta 10 tisíc korun a čtyři body. V popsaném případě navíc nebude potrestaný jen ten, kdo mezeru předjetím zkrátil, ale i ten za ním.

Zkuste tedy ostatní řidiče neomezovat, netrestat vlastní hloupostí a také zbytečným přibližováním nestresovat. Protože jak známo, svoboda každého z nás končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného.