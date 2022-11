Češi začínají hledat úspory, tahle volba nemusí být šťastnou

„Z těch, kdo si nové pneumatiky pořídí, bude navíc čtrnáct procent nakupovat hlavně podle ceny a 3,5 procenta chce nakoupit ty nejlevnější pneumatiky bez ohledu na jejich bezpečnostní charakteristiky,“ oznámil marketingový manažer společnosti Goodyear v České republice Milan Marušák. „Dalších více než pět procent řidičů pak situaci hodlá řešit přechodem na celoroční pneumatiky.“

Ekonomická kritéria letos podle průzkumu také více ovlivnila výběr vhodného pneuservisu. Pro sedmnáct procent dotázaných při něm hrála hlavní roli cena za přezutí, dalších 33 procent bralo vedle ceny do úvahy i kvalitu pneuservisu. K dosavadní více než čtvrtině českých řidičů, kteří nevyužívají služeb žádného specializovaného pneuservisu nebo autoservisu a přezouvají si pneumatiky sami, letos z úsporných důvodů přibyla další téměř tři procenta řidičů a dalších více než pět procent o tom vážně uvažovalo nebo uvažuje.

„Dobrá zpráva je, že při koupi nových pneumatik má 56 procent dotázaných nadále za nejvyšší prioritu bezpečnost,“ pokračuje Milan Marušák. „Mírně se však mění přístup spotřebitelů k výběru konkrétních pneumatik. Jen zhruba každý osmý (13,7 %) se řídí výsledky testů odborných časopisů a zhruba třetina (32 %) zůstává věrná osvědčené značce. Alarmující je skutečnost, že více než čtvrtinu (25,4 %) dotázaných k nákupu motivuje výhradně nízká cena. Ekonomická situace jistě není jednoduchá, ale šetřit na zimních pneumatikách nebo dokonce přestat přezouvat se rozhodně nevyplatí, protože to je hra s vlastní bezpečností i bezpečností našich blízkých,“ zdůrazňuje.

Dvě třetiny řidičů měly k 18. listopadu přezuto

Zimní pneumatiky mají měkčí směs a zaručují mnohem lepší trakci na sněhu a ledu. Řidičům ukládá povinnost vybavit jimi motorové vozidlo kategorie M nebo N v období mezi 1. listopadem a 31. březnem zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Povinnost platí, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, ale i v případě, že vzhledem k povětrnostním podmínkám lze vznik takových nepříznivých podmínek během jízdy předpokládat.

Aktuální postoje řidičů k přezouvání na zimní pneumatiky

67 % respondentů tvrdí, že už přezulo

11,9 % řidičů letos z úsporných důvodů odložilo nákup nových pneumatik

5,1 % řidičů hodlá přejít na celoroční pneumatiky

1,8 % řidičů letos nebude přezouvat vůbec a omezí raději provoz v zimním období

V celé zemi už podle průzkumu k 18. listopadu přezulo na zimní pneumatiky 67 % řidičů. „To se může zdát jako poměrně vysoké číslo, ale musíme si uvědomit, že v případě poklesu teplot, či dokonce náhlé změny počasí spojené s námrazou či sněžením, by každé čtvrté vozidlo nesplňovalo by zákonné požadavky a mohlo by představovat potenciální nebezpečí,“ komentoval výsledky Milan Marušák. „O tom, že při teplotách pod 7 °C ztrácí letní pneumatiky přilnavost i na suché vozovce, ani nemluvě. V druhé polovině listopadu se přitom již ranní teploty pod nulou leckde vyskytovaly.“

Letos tak mělo letos v polovině listopadu nazuto zimní pneumatiky dokonce ještě o několik procentních bodů méně řidičů, než při posledním obdobném průzkumu společnosti Goodyear v roce 2015. Od tohoto posledního průzkumu se naopak statisticky významně – ze čtyř na dvanáct procent – zvýšil počet řidičů, kteří přezouvají až s příchodem prvního sněhu. „Navzdory tomu, že je v České republice zimní obutí vozidel od 1. listopadu prakticky povinné, zůstává tedy stále pro nezanedbatelný počet řidičů skutečně pádným argumentem pro přezutí až první sníh,“ poznamenal zástupce společnosti Goodyear Czech.

Stabilní povědomí o platných předpisech

Povědomí o povinnosti zimního obutí od posledního průzkumu zůstalo víceméně stabilní, i když se zpravidla rovněž o několik procentních bodů snížilo. Zhruba tři čtvrtiny dotázaných například správně vybraly hodnotu minimální hloubky dezénu zimních pneumatik (4,0 milimetru), ale současně ne zcela zanedbatelných 11,5 % se domnívá, že minimální hloubka dezénu zimní pneumatiky je 1,6 milimetru a téměř 17 procent si ani netroufá tipovat.

Že je zimní obutí dobrovolné, si myslí jen zhruba dvě procenta dotázaných, a šest procent z nich soudí, že je povinné jen na zvlášť označených úsecích. Zákonné podmínky si naopak dokonce dobrovolně zpřísnilo více než 29 % respondentů, kteří jsou přesvědčeni, že zimní pneumatiky jsou od 1. listopadu do 31. března povinné za jakýchkoliv podmínek. „V těchto bodech tak výsledky letošního průzkumu od roku 2015 příliš nezměnily a odchylky zůstávají více méně v rámci statistické chyby. Obecně se tak nicméně čeští řidiči v Evropě nadále řadí mezi ty, kdo mají o aktuální legislativě v této oblasti spíše vysoké povědomí,“ míní Milan Marušák.

Další zajímavé údaje z výzkumu společnosti Goodyear

45,3 % respondentů se rozhoduje o přezutí na zimní podle kalendáře, 26,2 % podle venkovní teploty a 11,9 % přiznává, že podle prvního sněhu nebo námrazy

29,4 % respondentů je přesvědčeno o tom, že jsou zimní pneumatiky povinné od 1. listopadu do 31. března za jakýchkoliv podmínek

16,7 % řidičů vůbec netuší, jaké je zákonná minimální hloubka dezénu zimní pneumatiky

Mezinárodní výzkum

Výsledky národního českého výzkumu poskytují zajímavou možnost srovnání s poznatky mezinárodního výzkumu, který letos Goodyear provedl na osmi evropských trzích. Vyplynulo z něj, že většina (58 %) evropských řidičů mění pneumatiky, pouze jsou-li ojeté, a nepřezouvá při změně zimního a letního období. Ze zkoumaných osmi zemí mění většina řidičů pneumatiky spolu s ročním obdobím jen v Německu (54 %), Lucembursku (57 %), Polsku (83 %) a Rumunsku (70 %). Zatímco polští řidiči nejčastěji přezouvají, pokud jde o znalosti požadavků na jízdu v zimě, je na špici Rumunsko, kde plných 79 % řidičů chápe konkrétní výhody a rozdíly mezi zimními a celoročními pneumatikami.

Při průzkumu Goodyear Winter Driving Attitudes Survey byla čtyřem tisícům respondentů z osmi klíčových evropských trhů pokládána řada otázek týkajících se jejich zkušeností s řízením v zimních měsících, jejich znalostí a praxe v oblasti pneumatik a znalostí národní legislativy. Cílem průzkumu bylo shromáždit dostatek poznatků pro vytvoření kvalifikovaného poradenství v oblasti pneumatik pro všechny evropské řidiče.

Dotázaní řidiči uvedli, že vůbec největší obavy mají z jízdy na náledí. Celkem 14 % respondentů uvedlo, že by při náledí a teplotách pod bodem mrazu vůbec nevyjelo. Bylo jich tak více než těch, kteří se podobně obávají sněhu (12 %), mlhy (6 %) nebo silného deště (4 %). Nejvíce sebejistoty prokázali lucemburští řidiči, kteří si věří za všech podmínek. Řidiči v Itálii a Španělsku si při mlze, sněžení a náledí důvěřují výrazně méně. Řidiči z jediné země – Polska – neoznačili za největší hrozbu náledí; polským řidičům dělá největší starosti mlha.

Bezpečnost silničního provozu v České republice, stejně jako ve všech ostatních zemích, považuje značka Goodyear tradičně za jednu ze svých vrcholných priorit. V minulosti v Česku například iniciovala kampaň, jejímž cílem bylo apelovat na chodce, aby ve svém vlastním zájmu co nejvíce využívali reflexní prvky a byli tak v silničním provozu co nejviditelnější. Její projekt Bezpečná školka zase několik let seznamoval se zásadami bezpečného pohybu na veřejných komunikacích stovky dětí školního i předškolního věku.