Porsche Taycan - vyroben 100 000. kus a zkušenosti s velkými kilometrovými nájezdy

„Jsme velmi potěšeni, že jsme tohoto výrobního milníku dosáhli tak rychle – navzdory nedávným výzvám s nedostatkem polovodičů a pandemií koronaviru,“ říká Kevin Giek, viceprezident pro modelovou řadu Taycan. „S modelem Taycan jsme do elektromobility vkročili rozhodně úspěšně.“

Třemi nejsilnějšími trhy pro čistě elektrický sportovní vůz jsou v současné době USA, Čína a Velká Británie. Model se nabízí ve třech karosářských variantách: sportovní sedan Taycan, Taycan Cross Turismo a Taycan Sport Turismo. V každém případě je až pět druhů pohonných jednotek kombinováno s pohonem zadních nebo všech kol. Dojezd 513 kilometrů (WLTP) činí z Taycanu 4S verzi s nejdelším dojezdem. Taycan Turbo S je současným držitelem rekordu nejrychlejšího sériově vyráběného elektromobilu, který Severní smyčku Nürburgringu absolvoval s časem 7 minut a 33 sekund.

Porsche Taycan | foto: Porsche

Fanoušek designu a technologií Jean-Hubert Revolon a jeho Taycan 4S

Nejen v produkci Taycan rychle dosáhl mety 100 000 kusů. Je to magické číslo i z hlediska počtu najetých kilometrů, protože již mnoho zákazníků ve svém elektrickém sportovním voze ujelo přes 100 000 kilometrů. Jean-Hubert Revolon se svým Porsche Taycan 4S od poloviny srpna 2020 zdolal více než 188 119 km. Podnikatel v dopravě žije v oblasti Lyonu a se svým Porsche jezdí nejen ve Francii, ale téměř ve všech sousedních státech, přičemž denní nájezd činil až 1 200 km.

Jeho důvody pro koupi byly design a také „technické inovace, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí i mému rozpočtu díky nízkým provozním nákladům,“ říká Revolon. Dalšími silnými stránkami jsou podle něj výkon vozu a podvozek, který nabízí „ďábelsky dobrou přilnavost a maximální agilitu, což je něco, co mohou zvládnout pouze kouzelníci v Porsche.“ Navíc 43letý majitel říká, že žádný z jeho mnoha vozů nebyl tak spolehlivý jako jeho Taycan 4S. Zatím bylo nutné vyměnit jen jeden senzor na podvozku.

Ale ne vše šlo vždy tak hladce. Revolon vzpomíná na zvláštní zážitek z nabíjení, když se svým Taycanem stál jen pár metrů od nabíječky, ale kvůli bariéře se k ní vlastně nemohl dostat – charger byl totiž součástí dálničního odpočívadla a nebyl přístupný z města, jak mínila navigace.

Porsche Taycan 2019 | foto: Porsche

Spontánní nákup: Guillaume Takvorian a jeho Taycan 4S

Guillaume Takvorian je dalším z kilometrových králů. Když počítadlo ujetých kilometrů dosáhlo šestimístné hodnoty, zdokumentoval do svým mobilním telefonem. V době focení mělo jeho Porsche Taycan najeto 113 977 km – a další kilometry budou následovat.

Lékárník z Marseille získal sportovní sedan v laku Volcano Grey v červnu 2020. „Dealerství Porsche Toulon právě převzalo dodávku nových Taycanů. Po zkušební jízdě jsem se okamžitě rozhodl pro tento model,“ usmívá se. Svůj Taycan 4S řídí při služebních cestách zejména na jihu Francie. „Nejdelší cesta byla z Marseille do Megéve v Savojských Alpách. Trasa dlouhá 440 kilometrů vedle prakticky pořád do kopce, což samozřejmě zvyšuje spotřebu elektrické energie. Tak jsem prostě na chvíli zastavil u Porsche Grenoble a svůj Taycan zdarma nabil,“ vzpomíná 41letý řidič. Kromě hlučnějšího ventilátoru, který byl vyřešen v rámci záruky, neměl po celou dobu žádné problémy.

„Řídit Taycan je prostě zábava,“ říká Takvorian. Kromě okamžitých reakcí na sešlápnutí akcelerátoru považuje za jednu ze silných stránek i vzhled: „Pokud jde o design, je to Porsche se vším všudy a Taycan má mnoho detailů charakteristických pro značku. K tomu přidává modernost a solidní kvalitu zpracování.“ Francouz také oceňuje příjemnou tichost elektrického pohonu. „Miluji zvuk svého Porsche 911 Targa, ale na dlouhé cesty je ticho panující na palubě Taycanu velmi příjemné.“ Jeho Porsche se vždy dobíjí přes noc pomocí domácího wallboxu, přičemž Takvorian spoléhá na hyperchargery pouze v případě nutnosti.

Porsche Taycan GTS | foto: Porsche

Časté služební cesty po východní Evropě: Markus Kreutel a jeho Taycan Turbo

Markus Kreutel naopak používá k dobíjení převážně rychlonabíječky – a není divu, vzhledem k denním vzdálenostem až 1 500 km. Od února 2021 do srpna 2022 ujel zaměstnanec Porsche ve svém služebním Taycanu Turbo přesně 134 911 km. Kreutel pracuje na pozici vedoucího plánovače pro oblast karoserií a je tak zodpovědný za jejich výrobu v Zuffenhausenu, Lipsku a Bratislavě. Jako generální ředitel společnosti Porsche Toolmaking se stará rovněž o závody této divize ve Schwarzenbergu, Dubnici a Horné Stredě. V důsledku toho hodně cestuje – z centrály Porsche v Zuffenhausenu až na Slovensko.

Kromě komfortu na dlouhých vzdálenostech, stability i za špatného počasí a precizní ovladatelnosti si Kreutel pochvaluje také nižší provozní náklady ve srovnání s modelem vybaveným adekvátním spalovacím motorem. Zároveň je fanouškem kvality a odolnosti konstrukce: bílý Taycan odolal náročným podmínkám i po více než 100 000 kilometrech. Vizuálně i technicky. „Baterie má stále 91 % své původní kapacity,“ dodává Kreutel. A také jediný problém, který musel řešit, byl jen vypadlý plastový kryt na zámku víka zavazadlového prostoru.

Nabíjecí infrastruktura však někdy testovala Kreutelovu trpělivost. „Jedna cesta do Rumunska mi utkvěla v paměti,“ říká. „První nabíječka v Temešváru, k níž jsem přijel ve 2 hodiny ráno, nefungovala. Další stanice v Aradu pak byla v neosvětlené boční ulici, což nebylo úplně příjemné.“ Rozšíření infrastruktury rychlého nabíjení je tedy na prvním místě seznamu častých přání řidiče elektromobilu.

Porsche Taycan GTS | foto: Porsche

Začátek a konec: dlouhodobé testy předních německých médií

Stejně jako zákazníci a zaměstnanci Porsche patří také motorističtí novináři mezi pravidelné uživatele Taycanu. Porsche Taycan 4S Frozen Blue absolvoval 100 000 kilometrů dlouhý zrychlený test odolnosti v redakci titulu Auto Bild – od 17. října 2020 do listopadu 2022. „Náš dlouhodobý test Taycanu ukázal minimálně tři věci. Za prvé tento vůz přitahuje pozornost jako málokterý,“ říká Tom Drechsler, šéfredaktor časopisu Auto Bild a Auto. „Za druhé, i elektrické Porsche musí být každým coulem Porsche a to Taycan splňuje. No a za třetí náš test dokazuje, že i dálkové jízdy jsou s elektrickým pohonem naprosto možné“.

Titulu „Auto Motor und Sport“ se mezitím dostal do rukou Taycan Cross Turismo 4 v barvě Mamba Green. V průběhu zhruba dvou let dosáhne jeho počítadlo kilometrů šestimístných hodnot. Je to vůbec poprvé, co mediální dům Motor Press Stuttgart ujede celou vzdálenost 100 000 km v elektrickém voze. „Mít Porsche ve flotile testovacích aut je samozřejmě něco speciálního. Po různých kratších testech nastal čas na opravdu důkladnou prověrku, která bude dlouhá maximálně dva roky a ujedeme při ní 100 000 kilometrů,“ říká Michael Pfeiffer, šéfredaktor AMS.