Nedaleko Prahy je k mání u nás velmi neobvyklá Lada Niva Bronto Extrém CROSS.

Prodám tento u nás jediný stroj. Lada Niva Bronto. Pětidvéřová karoserie,r.v. 2018, motor 1,7i 85 koní, stálá 4x4 všechny uzávěrky, redukce, spotřeba od 16l na 100km, rychlost až 120 km/h. K vozu i páté kolo. Najeto 10 tis Km. Auto jezdí ve všech terénech, vyniká v blátě a na sněhu, možnost plavby na klidné vodě bez úprav. Malý naviják. Servis a úpravy zajištěny, Nemusí na STK. Cena 777 000 Kč

Lada Niva Bronto Extrém CROSS | foto: bazos.cz

Co je vůbec Bronto zač?

Ač z názvu vozu a z prvního pohledu na něj jasně vyplývá, že jde o legendární ruský off-road Niva, který byl obdařen velkými koly, není to zas tak úplná pravda. Vůz je postaven na rámu armádního UAZu 469. Ze něj pocházejí též tuhé portálové nápravy, na které jsou namontovány obří kola o rozměru 49 x 32,5.

Pohon tohoto monstra obstarává motor z původní Nivy, což moc velkou dynamika rozhodně nezaručuje. 2 tuny hmotnosti na 83 koní a 129 N.m. je opravdu hodně. Zrychlení z 0 na maximální rychlost, která je rovna 70 km/h, trvá dlouhých 19 sekund.

Lada Niva Bronto Extrém CROSS | foto: bazos.cz

Co ztrácí na silnici, to dohání v terénu. Světlá výška je díky portálovým nápravám a obřím kolům bezkonkurenčních 510 mm. Díky oněm kolům zvládne však něco, co téměř žádné jiné auto na světě. Lada Niva Bronto Extrém CROSS dokáže plavat.