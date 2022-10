Používáte pro podnikání auto? Odečtěte si z daní paušální výdaje za dopravu

Jak lze využít automobil k podnikání?

Zdánlivě jednoduchá otázka, přesto mnoho podnikatelů nakládá s automobilem v rámci podnikání nesprávně. Nestačí jen pořídit automobil a zařadit jej do obchodního majetku. Záleží totiž především na tom, jak je automobil používán.

Jakmile je automobil využíván pro vaše podnikání, podmínka je splněna. Kromě cest za klientem nebo nákupem zboží se může jednat i o zdánlivé drobnosti. Jedete s autem na přezutí pneumatik nebo třeba do banky otevřít si nový podnikatelský účet? To vše je zcela legitimní.

Pokud ale s automobilem pojedete nakoupit do supermarketu potraviny k večeři nebo vyzvednout dítě ve škole, už se o podnikatelskou činnost rozhodně nejedná a v danou chvíli automobil využíváte k účelům soukromým. Využíváte-li vůz k podnikání i soukromým účelům (což je zcela běžné), musíte vyčíslit podíl jednotlivých variant na celkovém využití a dle toho poté jen patřičný podíl výdajů s automobilem souvisejících uplatníte jako náklad související s podnikáním.

Jste plátci DPH?

Pokud podnikáte – ať už jako fyzická, nebo jako právnická osoba – a z pohledu DPH se řadíte mezi plátce, hned při koupi automobilu máte nárok na uplatnění odpočtu DPH. To jinými slovy znamená, že 21 % z kupní ceny automobilu vám bude vráceno. Platí to však pouze za podmínky, že vůz je využíván výhradně k podnikání. Jinak i zde platí, že vrácena bude DPH jen v poměrné výši dle míry využití vozu pro podnikání.

I zbylou část pořizovací ceny (opět dle míry využití auta pro podnikání) ale uplatníte, a to prostřednictvím takzvaných daňových odpisů. Půjde o náklad dle zákona o daních z příjmů. Počítejte s tím, že tento náklad bude rozložen do několika let.

A co běžné výdaje související s provozem?

Podobná situace platí i v případě všech dalších výdajů, mezi které řadíme například palivo, parkování nebo servis vozu. Plátci DPH uplatní nárok na odpočet, zbylá částka vstupuje do nákladů společnosti.

Jestliže na vůz kupujete nové pneumatiky, jedete vůz umýt nebo na něj kupujete reklamní polepy, to vše lze považovat za náklady nezbytné pro provoz vozu a související s podnikáním.

Situaci si můžete ulehčit paušálními výdaji za dopravu

Protože zákon myslí i na to, aby byrokracii podnikatelům ulehčil, existují způsoby, jak vše zjednodušit. Jednou z cest jsou paušální výdaje za dopravu. Jednoduše pak do nákladů každý měsíc vstoupí 5000 Kč za jeden vůz používaný výhradně pro podnikatelské účely. Zda se vám takové řešení vyplatí, musíte důkladně propočítat. Na místě je konzultace s daňovým poradcem, který vám také celý mechanismus detailně vysvětlí. V daňovém světě totiž vždy platí, že ke každému kroku se váže spousta povinností a výjimek, na které musíte pamatovat.