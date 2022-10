Přestavba auta na cestovní. P.S.: Je to snazší, než si myslíte

Dovolená u moře má mnoho podob. A pokud už jste nasycení klasickými zájezdy a rádi byste zažili něco výjimečného, je road trip v autě to pravé. Nebo byste raději projeli hory a panenskou přírodu, kam jinak lidská noha dosáhne jen těžko? Tak či tak, budete potřebovat dobře vybavené a pohodlné auto. S těmito kroky to zvládnete hravě.

Krok číslo 1: výběr auta, které vás prostě nezklame

Jestli rozumíte autům, bude pro vás tohle nejspíš samozřejmostí. Ti z vás, co ale v oblasti vozů, a zejména pak dodávek, trochu tápou, dávejte pozor. Při koupi dodávky pro tyto účely je dobré se zamyslet nad spoustou ne tak běžných věcí.

Kromě najetých kilometrů, stavu podvozku, brzd a dalších součástí auta se zamyslete také nad tím, jak moc se poté budete se svým parťákem kamarádit.

● Jak často plánujete takové cesty podnikat?

● Chcete road trip zažít i v zimě?

● Tušíte, kolik kilometrů zhruba plánujete ujet?

● Kdo s vámi pravděpodobně pojede? Budou jezdit i děti?

Takových otázek je samozřejmě mnohem více a nelze je tu vypsat všechny. Zkrátka si pořádně promyslete situace, do kterých se svým obytným vozem můžete dostat. Podle toho pak můžete začít hledat to pravé auto vám na míru.

Krok číslo 2: přestavba z užitkového na obytný

Je na vás, zda se do toho pustíte s veškerou vervou a prakticky uvnitř vytvoříte designový pokojíček, nebo zvolíte snazší způsob přestavby. Základem ale je důmyslná organizace. Určitě myslete na pohodlnou matraci, závěsy do okýnek a alespoň malinkou skříňku nebo poličku. To jen ať si máte kam odložit na noc telefon, pití nebo třeba kapesníčky a baterku.

Hodit se vám bude i vyvýšený úložný prostor. Tam můžete dát třeba batohy, boty nebo jiné věci, které nebudete chtít neustále přesouvat či je mít položené na matraci. Zkuste přidat i jistící popruhy, ať vám v zatáčce všechno nespadne.

Zároveň se nabízí přimontovat nějaký menší košík, kam se vejdou powerbanky a kabely. Další třeba na sluneční brýle. Mrkněte se také po věšáčcíc, kam odložíte ručník, kšiltovku nebo třeba šálu.

Krok číslo 3: inspirujte se u jiných lidí

Ostřílení cestovatelé se rádi podělí o svoje nápady, které jim usnadňují na cestách život. Tak zkuste zapátrat na internetu a načerpejte inspiraci. Potřeby máme každý jiné a možná na nějakou z těch svých dokonce zapomenete. Navíc se zkušenostmi se nápady na inovace rozšiřují, zároveň můžete zjistit, že některé věci a vychytávky ani nepotřebujete.

Pokud jde o vaši první dovolenou tohoto typu, zkuste nejprve raději jen cestování napříč Českem. Budete mít jistotu, že se vždycky domluvíte, vždycky vyberete peníze z bankomatu a vždycky budete do pár hodin doma. Pro začátek stačí jen pár prodloužených víkendů na tento způsob a pak hurá vstříc novým zemím, které toužíte prozkoumat.