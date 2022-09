Češi pod tíhou rostoucích nákladů mají řešení na cestování

Třetina lidí nezbytně potřebuje osobní auto pro práci a podnikání, u 47 % je to nutnost pro případ, že by bylo potřeba jet k lékaři či na pohotovost. Jen 13 % lidí si dovede představit, že by se bez automobilu úplně obešlo. Vyplývá to z průzkumu společnosti Raiffeisen - Leasing, který se zabýval tím, jak se rostoucí ceny promítají do používání auta.