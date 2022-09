Odškodnění po nehodě – o statisíce vás mohou připravit banální chyby

Dopravní nehoda je mimořádně stresující situace. Zúčastnění bývají leckdy v šoku, musí se postarat o zdravotní stav ostatních, popřípadě jsou sami zranění. „Češi většinou netuší, jak by měli po dopravní nehodě postupovat, aby získali maximální kompenzaci. Přitom každý rok dojde asi k 100 tisícům nehodám, které si vyžádají okolo 500 obětí a 23 tisíc zraněných. Vyplatí se proto znát základní pravidla, aby si je člověk vybavil v potřebné chvíli,“ myslí si Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Přináší souhrn rad, které šanci na spravedlivé odškodnění zvýší.

Zdokumentujte situaci i svá zranění

Pokud je to jen trošku možné, zdokumentujte celou situaci okamžitě po nehodě. Mějte zaznamenanou polohu aut a zkuste sehnat svědky, kteří potvrdí, jak k nehodě došlo. „Poproste je buď o video s výpovědí, nebo si na ně vezměte kontakt. Důležité jsou jejich poznatky o nedání přednosti či vyšší rychlosti viníka. Je to prevenci proti klasickému patu, kdy jde tvrzení proti tvrzení,“ uvádí Beck. Nezapomínejte ani na dokumentaci svých lehčích zranění. I modřiny a štrámy jsou pro výši odškodnění určující. Velkým pomocníkem je v těchto případech mobilní telefon.

Znejte své nároky

Obrovskou komplikací pro zisk adekvátního odškodnění je fakt, že podle Vindicia až dvě třetiny Čechů vůbec netuší, na co mají právo. K bolestnému, které slouží jako kompenzace bezprostředních následků úrazu, se ale přidávají i další položky: částky za ušlý plat, psychické potíže, cestovné, a především peníze za ztížení společenského uplatnění. Jejich výše se určuje rok od ukončení léčby a odráží to, jak moc následky zranění ovlivňují další život. Poškození se navíc domnívají, že v případném sporu s pojišťovnou nemají šanci uspět. Raději se tak spokojí s přibližně jen třetinou potenciálního odškodnění. „Podle našich zkušeností přitom lidé se svými nároky uspějí ve více než 90 % případů, za pomoci expertů ani nemusí dojít k soudu,“ říká Beck.

Uchovávejte základní dokumenty

Důležité jsou všechny lékařské zprávy, ponechejte si ale třeba i jízdenky či doklady o nákladech na cesty rodiny na návštěvu do nemocnice. I cestovné totiž patří mezi položky odškodnění. Během lékařské prohlídky a ošetření trvejte na tom, aby lékař všechny potíže opravdu popsal jako související s nehodou. „Pokud se některé problémy objeví později, určitě doktory upozorněte na nedávnou bouračku. Jestliže najdou souvislost, měli by své poznatky zaznamenat do zprávy. Typicky se jedná o bolesti krku, hlavy, páteře či psychická traumata, vše se může projevit i týdny po nehodě,“ upozorňuje Vindicia.

Alkohol znamená problém. Někdy i pro spolujezdce

Velkou komplikací pro odškodnění je vždy opilost řidiče. V Česku platí nulová tolerance, takže i jediné pivo může zhatit či výrazně snížit šanci na odškodnění, a to i když nehodu zavinil někdo jiný. Základní pohled totiž je, že kdyby byl šofér střízlivý, mohl včas zareagovat a nehodě zabránit. „Druhý extrém je naopak mýtus, že pokud dobrovolně sednete do auta k opilému řidiči, automaticky ztrácíte nárok na kompenzaci. Tak přísná pravidla nejsou, byť se může prověřovat, do jaké míry jste o situaci šoféra věděli. Odškodnění vám pak může být kráceno, ovšem o celou částku vás pravděpodobně nepřipraví,“ shrnuje Beck.

Dokazuje to i příběh dvou přátel, kteří si společně užívali na párty a následně pod vlivem alkoholu sedli do auta a bourali. Ačkoliv nehodu přímo nezapříčinili, promile v krvi udělalo z řidiče viníka a cesta k odškodnění byla uzavřena. Kamarád na sedadle spolujezdce nárok na odškodnění měl a situace se pro něj vyvíjela dobře – dokud pojišťovna nezjistila, že na párty byli společně, takže spolujezdec před usednutím do auta viděl šoféra pít. Tím se vše zkomplikovalo a boj o odškodnění se protáhl. „Nakonec jsme pro klienta kompenzaci získali, byť byla o pár desítek procent snížena,“ říká Beck.