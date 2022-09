Němečtí ekologové neuspěli s žalobou proti Mercedesu

Organizace DUH v žalobě požadovala, aby se automobilka stala klimaticky šetrnou a aby od listopadu 2030 neprodávala běžné spalovací motory, které produkují skleníkové plyny. Současné fungování závodu a výroba aut podle ekologů porušují právo na ochranu klimatu.

Soud nicméně rozhodl, že žaloba je v rozporu s rozdělením moci na zákonodárnou a soudní a že je věcí poslanců, aby v této záležitosti konali.

Právní zástupce DUH Remo Klinger naznačil, že výsledkem není zaskočen, protože organizace od začátku předpokládala, že rozhodnutí v této zásadní otázce musejí vynést až soudy vyšší instance. DUH proto podá odvolání. Podle šéfa DUH Jürgena Resche soud konstatoval, že o dostatečnosti ochranných opatření musejí rozhodnout zákonodárci. "Zákonodárci ale nejednají, proto jsme nuceni se soudit, abychom ochránili základní práva lidí a budoucích generací," dodal.

Klimatická žaloba proti automobilce Mercedes-Benz není v Německu ojedinělá. DUH zažalovala také automobilku BMW a ekologická organizace Greenpeace podala u soudu žalobu na Volkswagen.

Jedním z podkladů pro tyto žaloby se stalo loňské rozhodnutí německého ústavního soudu, který poslancům nařídil jasněji definovat cíle pro omezení emisí skleníkových plynů po roce 2030. Spolkový sněm následně novelizoval zákon tak, že Německo musí neutrality emisí skleníkových plynů dosáhnout do roku 2045. To je o pět let dříve proti původním plánům. Zákon také požaduje, aby do roku 2030 země ve srovnání s rokem 1990 snížila emise o 65 procent a aby se k roku 2040 Německo přiblížilo hranici 90 procent.