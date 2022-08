Pohled do zákulisí montáže elektrifikovaných modelů Peugeot

Tito odborníci před nástupem do továren automobilky ve Španělsku, na Slovensku nebo ve Francii absolvují rozsáhlé specializované školení. Podrobnou přípravou však procházejí i baterie, které se do vozů montují. Každá z nich je pečlivě testována, aby byla zaručena její spolehlivost, výkon a dlouhá životnost.

Montáž každého bateriového modulu (předem sestavených článků a komponentů) o kapacitě 50 kWh trvá technikům přibližně 60 minut. Montáž bateriových modulů o kapacitě 75 kWh zabere 90 minut. Před instalací do elektrifikovaného vozu Peugeot se baterie musí podrobit přísným testům kvality. Díky tomu mají baterie po 8 letech nebo 160 000 kilometrech zajištěnu záruku minimální kapacity 70 %.

Montáž elektrifikovaných modelů Peugeot | foto: Peugeot

Proces testování každé baterie trvá 15 minut a je nezbytný pro povolení její instalace do vozidla.

• Prvním simulačním testem je kontrola správné funkce baterie po montáži;

• Výkonnostní test pak simuluje její fungování při plném výkonu;

• Poslední zkouškou je zkouška těsnosti. Baterie je natlakována, aby bylo možné sledovat případné úniky, které lze zjistit sledováním poklesu tlaku. Správné utěsnění zabrání vniknutí vody nebo nečistot dovnitř článků baterie a nedojde ke zhoršení jejího výkonu nebo životnosti.

Do roku 2025 bude 100 % modelů Peugeot elektrifikováno. To přinese výrazné zvýšení počtu baterií. Automobilka předpokládá, že už v roce 2022 budou její týmy montovat měsíčně až 10 000 baterií do osobních vozů a až 7 000 baterií do užitkových vozů.