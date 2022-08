Krásná děvčata a jejich Food Truck Alfréd

Ahoj Jsme Kristýna (27) a Kačka(28) dvě kamarádky, které si přišly do cesty náhodou a spojil nás chtíč dostat od života něco víc, láska k cestování a touha po volnosti. Všechno začalo tak, že jsme odešly pracovat do Rakouských Alp na hotel, kde jsme byly tak zvaně „holky pro všechno“ , dělaly jsme opravdu vše od ubytování a obsluhy hostů po sekání trávy a opravy ucpaných záchodů. Ač byla práce mnohdy náročná, troufáme si říct, že to bylo jedno z nejlepších období v našem životě, než nás vyhnal kamarád Covid zpět do České republiky a přišla otázka „Sakra, Co teď?!. “

Food Truck Alfréd | foto: instagram

Čí to byl nápad, pořídit si Food truck?

Po návratu do Česka, jsme nevěděly, co dělat, těžce jsme prožívaly, že jsme zpátky a chtěly jsme pokračovat v cestování a práci v zahraničí, ale nikdo nevěděl co bude a začaly jsme přemýšlet co dělat do té doby, než to bude možné.

Cestovaly jsme alespoň po republice v dodávce, kde jsme vymýšlely co bude dál. V minulosti jsme hodně mluvily o vlastní kavárně s kávou z Bali, pro kterou jsme se nadchly na Balijských plantážích, ale to byl v době covidu taky nesmysl a pak přišel společný nápad postavit Food truck.

Proč zrovna malý karavan?

Protože jsme si myslely, že to bude hustý 😀 a tak jsme začaly googlit a po pár týdnech ho konečně našly!

Jak jste vybíraly název?

Když jsme si Alfréda (karavan) vezly domů ze Strakonic, stavěly jsme na benzínce a nadšeně si ho hladily, prohlížely, co jsme udělaly za skvělý kup ! 😀 Najednou z jedné z nás vypadlo „Kámo, to je takovej náš Alfréd viď “ Od té doby jsme mu jinak neřekly. Dlouho jsme spekulovaly, jak Food truck pojmenujeme, vzpomínám si, že jsem se v noci budila, abych zapisovala do telefonu názvy, který mě napadly, ale nic nebylo ve finále dost dobrý, lehce zapamatovatelný a nápaditý. Pak přišel nápad na název Alfrédův Food truck, když to pro nás stejně vždycky bude náš pan Alfréd .

Viděl jsme fotky z rekonstrukce, dělaly jste ji svépomocí a kdo vám nejvíce pomáhal a jak dlouho to trvalo?

Food Truck Alfréd | foto: instagram

Alfréd měl být LOW COST projekt. Byl i nebyl, rozpočet jsme lehce přesáhly, ale nic závratného, svépomoc udělala hodně, nejvíce nám pomohl při rekonstrukci Táta. Než jsme karavan koupily myslely jsme, že nám do toho stluče pár poliček a je to, můžeme vyrazit ! Na hygieně nám ale sundali růžový brejle a začalo pořádný ródeo, abychom splňovaly normy, dostatek pracovních ploch, dřezů, baterii s teplou vodou, digestoř.. Bylo toho mraky a najednou byl náš malý karavan tak nějak malý na tohle všechno .

Táta musel předělat skoro celou podlahu, která byla prohnilá a najednou začínal být náš skvělej kup ne moc skvělej ..

Vyměnit výdejní okno, který jsme horko těžko sháněly, chtěli nám ho prodat z Německa za peníze, který nám neseděly do rozpočtu, takže jsme nakonec po dlouhým vymýšlení sehnaly tak, že nám ho prodal chlapík ze svého starého karavanu. Chtěly jsme původně větší, ale hrozilo, že by se při vyřezávání díry karavan mohl taky zlomit na půl, jelikož kovová konstrukce je jenom někde a zbytek je polystyren.

Nakonec toho bylo mraky co se muselo vymyslet, byly jsme limitovaný prostorem a zároveň i rozpočtem, který jsme nechtěly moc přesahovat.

Táta vyrobil odtah místo digestoře, jelikož se nevešla a nesplňovala by podmínky . Udělal veškeré dřevěné pulty, které jsme společně brousily a natíraly, tapetovaly jsme, pokládaly lino, natíraly jsme karavan z venku a kreslily puntíky, což nám občas dost komplikoval déšť.

Oříšek byl i vymyslet elektřinu, aby nám nepadaly jističe při náporu více spotřebičů.

Když jsme koupily lednici, která se konečně vešla, zjistili jsme, ale že nemáme dost velký dveře ani okna dostat ji dovnitř a musela se rozebrat.

Během rekonstrukce jsme ztratily jediné klíče a následně pak vylomily i dveře z pantu, takže jsme tátovi občas práci ještě přidělávaly 😀.

Přešlapů bylo fakt hodně a tohle zdaleka není všechno, hodně věcí jsme nepromyslely, netušily jsme jak velká práce to bude, na jednu stranu spíš dobře, protože kdyby nám to někdo řekl dopředu, nevím jestli by jsme do toho šly .

Naším velkým štěstí, jsou naše rodiče, bez kterých bychom to nikdy dohromady nedaly. Jsou hlavní opora a podpora. Podíleli se a stále podílí ve vymýšlení zdokonalení ať Alfréda, nebo samotného sortimentu a pomáhají nám, i když někdy asi ne úplně nadšeně 😀.

Celková rekonstrukce trvala zhruba tři měsíce.

Za čím Alfréda na festivaly taháte?

No.. To je věc, kterou jsme dlouho řešily, plán byl takový tahat ho za Pólem, ale ten naštěstí nevyšel, protože bychom se s tím po cestě možná někde zabily. Takže jsme využívaly support od druhého taťky, který má Caravelu a aktuálně je to Kaččino BMW 530d.

Největší obtíže ze začátku:

Jednoznačně to celý nějak vymyslet, což se nám občas úplně nepovedlo.. Aby vše fungovalo, ať už samotný Alfréd, ale i náš „gastro produkt“ , chtěly jsme dělat něco, co nikdo nedělá a je to poctivý a žádný polotovar a to i přes to, že nejsme žádný Masterchefky 😀 , pak se to ale taky muselo shodovat s tím co jsme z hygienického hlediska vůbec dělat směly. Každopádně i sehnání potřebných informací v tomto oboru nebylo úplně lehké. Každý tvrdil trochu něco jiného.

Důležitý pro nás vždycky bylo, se z toho nepodělat.

Vnímáme velkou výhodu v tom, že jsme na obtíže dvě, když jedna začne mít pochybnosti nebo strachy, druhá ji vždy vytáhne nahoru a jsme tu tak jedna pro druhou, nakonec nikdy nic není tak černý jak se zdá.:-)

Food Truck Alfréd | foto: instagram

Kolika akci jste už měly:

Akcí bylo zatím jen pár.

Plány byly jiné než realita, chtěly jsme brázdit festivaly každý víkend, ale vzhledem k přibývajícím omezením s příchodem covidu to nebylo úplně možný, takže jsme byly nucené najít si práci než to „odezní „ . Kačka žije u Prahy a Já v Chocni, Alfréd je aktuálně u Kačky, takže je těžký to vše nějak skloubit se vzdáleností mezi námi a dalšími pracemi, Alfréd je nyní náš koníček a doufáme , že bude příznivá situace na to ho posouvat dál.

Co si u vás zákazníci nejčastěji dávají?

Začaly jsme naší cestu s hovězím mletým špízem ve slanině s čedarem a bramborákovými koulemi se slaninou, cibulkou a česnekem. Chtěly jsme to udělat trošku „zdravější“ formou a tak jsme koule pekly v horkovzdušné fritéze.

Šlo nám o to našim návštěvníkům nabízet kvalitní jídlo, takže prvotní bylo zajistit opravdu kvalitní maso, které jsme měly z farmy v Prosečném, ale bohužel ceny masa šly tolik nahoru, že jsme v tuto chvíli od něho upustily a začaly jsme se věnovat vaflím, jelikož se nám k našemu Alfímu stejně vždy hodilo něco sladkého a tomuto sortimentu jsme se chtěly v budoucnu věnovat. Vafle prodáváme s nutellou, zmrzlinou, šlehačkou, ovocem a dozdobené lentilkami. Občas nám maso chybí, jelikož si ho lidé chválili, ale na vafle také pějí ódu .

Občas nabízíme i domácí štrůdl, klobásy, paštiku nebo limonádu,kávu.. Záleží na typu akce

Food Truck Alfréd | foto: instagram

Jaká je práce ve Food trucku?

Je to hlavně dřina, která kolikrát není vidět. Když pomineme to , že se stavěl Alfréd svépomocí, je občas fakt náročný jezdit na akce, jak fyzicky , tak psychicky..

Není to jen „usměvavý prodávání“ v trucku, předchází tomu několik dnů předem zajistit zásoby, jeden celý den předem, než vyjedeme, věnujeme přípravě, kolikrát chodíme před akcí spát i pozdě v noci a brzy ráno vstáváme , abychom dojely včas na místo a vše nachystaly . Pak se třeba 12 hodin nehnete z trucku skoro ani na záchod, protože to je prostě nemožný, nechat tam tu druhou. Po akci se musí vše opět sbalit, zajistit a následuje v noci dlouhá cesta domů a další den tu spoušť celou uklidit.

Rády vzpomínáme na náš první prodaný tehdy ještě špíz a taky na to , jak jsme si kolikrát dřív u stánku říkaly, proč ta baba v něm nevypadá trochu víc upraveně :D, teď to moc dobře chápeme, když stojíte celý den třeba u grilu a jste unavený, nejde nevypadat jinak než vyfluslá smaženka 😀

Je to náročný , ale krásný, budovat si něco svého..

Food Truck Alfréd | foto: instagram

Co by jste jim doporučily?

Určitě se alespoň zastavit a nejlépe ochutnat naše vafle, pokud nás někde zahlédnete! Jsme holky se smyslem pro humor a jsme vždy hlavně hrozně vděčný a šťastný, když je zákazník schopný projít celý festival a vrátit se k nám a říct, že mu u nás chutnalo.

Food Truck Alfréd | foto: instagram

Kde se na Vás můžeme těšit příště?

Nejbližší akci máme 10.9. ve Vysokém Mýtě na městských slavnostech a aktuálně začínáme Alfréda i půjčovat na svatby a oslavy, buď s námi a nebo i bez nás , takže je dost možné , že se na nějaké třeba potkáme. Doporučujeme sledovat nás na Instagramu alfreduv_foodtruck a Facebooku, kde dopředu dáváme vědět, kde se na nás těšit .