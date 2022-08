Překvapivá rotující prezentace nového modelu Peugeot 408

Návštěvníkům muzea Louvre – Lens1 se naskytne nezvyklá podívaná. Nový model Peugeot 408 byl uvězněn v obrovské průhledné vitríně kruhového tvaru - The Sphere, která rotuje a představuje divákům vůz ze všech úhlů. Tento způsob prezentace vozu je stejně nečekaný a překvapující jako samotný model Peugeot 408.

Nový Peugeot 408 s jedinečným vzhledem dynamického a inovativního fastbacku je bezesporu inspirativní. Talentovaný tým umělců, inženýrů a techniků z pařížského kreativního studia Superbien realizoval projekt, který vznikl v hlavách pracovníků agentury OPEn, a proměnil jej v dechberoucí realitu popírající gravitaci.

peugeot 408 | foto: Peugeot ČR

Tito specialisté na navrhování jedinečných a originálních instalací vytvořili impozantní průhledný kruh nazvaný The Sphere, u nějž si nejste jistí, co je nahoře a co je dole. Celek se otáčí a pohybuje různými směry a v různých úhlech. Nový Peugeot 408 se tak představuje ze všech stran.

Tato originální instalace byla představena ve výjimečném prostředí muzea Louvre – Lens. Nový Peugeot 408 se svým sportovním elegantním designem se tak stal jedinečným uměleckým dílem, které bude pravděpodobně k vidění i na dalších akcích.

„Myšlenka tohoto pomíjivého uměleckého díla, které je zajímavé a opravdu krásné na pohled a které dokonale podtrhuje náš nový přírůstek, se nám velmi líbila. Originální styl nového vozu Peugeot 408, který nadchnul řadu lidí, jež se s ním již seznámili, je prezentován velmi překvapujícím způsobem, navíc v nádherném a moderním prostředí muzea Louvre-Lens,“ uvedla Linda Jackson, generální ředitelka značky Peugeot.

„Peugeot se posouvá a inovuje ve všech oblastech. The Sphere ukazuje půvab našeho nového modelu ze všech stran. Tento výtvor je v dokonalém souladu s globálním vyjádřením nové identity značky Peugeot,“ dodal Phil York, ředitel marketingu a komunikace značky Peugeot.