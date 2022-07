Co se děje? Z Tesly odchází vysoký manažer, který měl na starost automatizované řízení

Karpathy uvedl, že se jednalo o těžké rozhodnutí, ale konkrétní důvody odchodu z automobilky neuvedl, napsal deník Financial Times. Tesla nedávno výrazně zeštíhlila své oddělení, které se zabývá automatizovaným systémem řízení.

Karpathy si od března vybíral volno. V úterý Tesla uvedla, že zrušila jedno pracoviště v Kalifornii, které bylo součástí oddělení, jež se zabývá rozvojem systému automatizovaného řízení, a propustila tam na 200 lidí.

Karpathy, který pracoval v automobilce pět let, uvedl, že nemá žádné konkrétní plány do budoucnosti. Své rozhodnutí opustit firmu označil za obtížné. "Díky za všechno co jsi udělal pro Teslu," napsal na twitteru bývalému manažerovi šéf automobilky Elon Musk. Odchod vysoce postaveného manažera mnohé lidi v automobilce překvapil, uvedla agentura Reuters.

Za období, kdy Karpathy ve firmě působil, rozvoj technologií pro automatizované řízení velmi pokročil. Automobilka ale nedokázala naplnit cíl jejího šéfa Muska, který sliboval, že do roku 2020 spustí provoz plně automatizovaného taxíku.

Karpathy odchází z firmy v době, kdy úřady prověřují systém automatizovaného řízení Tesly. Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) například prošetřuje stížnosti majitelů vozů Tesla na to, že jejich automobily při zapojení systému do řízení náhle zastavily a brzdily.