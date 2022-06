Chcete vědět, kdo vám naboural nebo odřel auto?

Vlastní chyby a nepozornost ale přiznávají i sami respondenti průzkumu – každý čtvrtý (24 %) z dotazovaných řidičů přiznává, že někdy nechtěně narazil do cizího zaparkovaného auta. Mírně častěji se to stává ženám (25 %) než mužům (22 %) a obecně řidičům ve středním věku 35 až 44 let (28 %). Ještě běžnější je nechtěné zasažení cizího vozu dveřmi – stalo se to už 38 % českých řidičů. Při vystupování a nastupování jsou méně opatrní muži (39 %) než ženy (37 %) a řidiči ve věku 35 až 44 let (45 %).

Že jsou nehody na parkovišti velmi časté potvrzuje také statistika Policie ČR, podle které jde o druhý nejčastější typ autonehody. V loňském roce byli policisté přivoláni k 22 151 nehodám na parkovištích, způsobených nejčastěji nepozorností řidičů při couvání a otáčení. Drobných nehod na parkovištích, ke kterým policie přivolána nebyla, bude jistě řádově více. Například pojišťovna Unica uvádí, že drobnou nehodu na parkovišti včetně oděrek způsobených dveřmi jiného vozu, zaznamenalo přes 90 % jejích klientů.

„Incident na parkovišti možná zaznamená bezpečnostní kamera jeho správce, ale získat takový záznam (pokud ještě existuje) nebývá snadné. Proto je lepší se na takovou situaci vybavit a mít možnost pořízení vlastního záznamu autokamerou s parkovacím režimem, který může sloužit jako důkaz pro policii nebo pojišťovnu,“ dodává Laszlo Szalontai, obchodní ředitel společnosti Nextbase pro Střední a Východní Evropu.

Ale jak se podobným incidentům na veřejných parkovištích bránit, respektive, jak dohledat řidiče, který naboural náš vůz a ujel? Na nehody na parkovištích jsou připraveny kvalitní palubní kamery, vybavené tzv. parkovacím režimem. Například parkovací režim v autokamerách rozpozná, že bylo auto zaparkováno, a automaticky přepne kameru do režimu vysoké citlivosti. Senzor zrychlení (tzv. G-Senzor) pak rozezná jakýkoli náraz nebo otřes auta a spustí nahrávání z přední a/nebo zadní kamery (podle toho, jakými palubními kamerami je vůz vybaven). Současně dojde k uzamknutí záznamu na paměťové kartě, aby nehrozilo jeho nechtěné přemazání novým videem. Aby byl záznam co nejkvalitnější, s čitelnou registrační značkou a ideálně i rozpoznatelnou tváří řidiče, je vhodné pořídit si autokameru s co nejvyšším rozlišením snímače a kvalitním záznamem v noci či v protisvětle.