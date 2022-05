Jak uzavřít povinné ručení zcela online?

Povinné ručení musí řešit každý majitel motorového vozidla, který se chce pohybovat na veřejných komunikacích. Je to druh pojištění, jehož uzavření je ze zákona předepsáno státem. Jeho uzavření je tedy konkrétně povinné pro všechny majitele registrovaných motorových vozidel, tedy vozidel s přidělenou SPZ. Jedná se o pojištění z kategorie pojištění odpovědnosti, takže nekryje škody, které způsobíte sami sobě, ale pouze škody, které Vy způsobíte druhé straně. Ať už by se mělo jednat o škodu na majetku nebo o způsobení zranění. V případě, že se účastníte nehody a povinné ručení nemáte uzavřeno, jste povinni uhradit nejen vzniklou škodu ale i přidělenou pokutu za neuzavřené pojištění.

Pokud vás zajímá srovnání povinných ručení, pomůže vám v tom kalkulačka povinného ručení, kde si snadno spočítáte, na kolik Vás povinné ručení vyjde u jednotlivých společností a přehledně si porovnáte jednotlivé nabídky.

Připravte si všechny dokumenty

Pokud už jste si vybrali nejlepší nabídku, přejděme k samotnému sjednání povinného ručení online. Ještě než si vyberete a objednáte povinné ručení online, připravte si k ruce dokumenty, ze kterých budete opisovat některé údaje. Budete potřebovat občanský průkaz, malý technický průkaz a velký technický průkaz. Pokud již povinné ručení máte uzavřeno a chcete při přestupu k jiné pojišťovně uplatnit již získaný bonus, připravte si také číslo předchozí pojistky.

Přes kalkulačku povinného ručení online vyberte nejvhodnější povinné ručení pro vaše potřeby. Nejprve zadejte potřebné údaje o sobě a svém voze (vše potřebné buď víte nebo najdete v připravených dokumentech) a nechte si na jejich základě zobrazit nabídky. Vyplňte vždy všechny požadované údaje, protože jen tak získáte nabídku podle Vašich potřeb. To samé platí o údajích o Vašem případném nároku na bonusy a slevy, které mohou výrazně ovlivnit, kolik na pojištění skutečně zaplatíte.

Ze zobrazených nabídek a srovnání povinného ručení si vyberte tu nejvýhodnější a rovnou si ji objednejte. Pro uskutečnění objednávky budete požádáni o zadání několika málo dalších údajů kontaktního charakteru.

Po uskutečnění objednávky Vámi vybraného povinného ručení budete mít možnost objednávku rovnou uhradit a to buď platební kartou nebo převodem na účet.

Dočasná zelená karta

Po odeslání objednávky na Váš email obratem obdržíte Dočasnou zelenou kartu a další potřebné dokumenty. Tuto kartu budete používat do doby, než obdržíte plnohodnotnou Zelenou kartu. Dočasná zelená karta je zcela legitimní průkaz, kterým dokazujete řádně sjednané povinné ručení při případné silniční kontrole. Stačí ji proto po obdržení vytisknout, uložit ji do vozu a můžete začít jezdit. Jakmile pojišťovna obdrží platbu za Vaše povinné ručení, doručí Vám konečnou Zelenou kartu spolu s dalšími instrukcemi pro provádění dalších plateb pojistného.

Závěrem je třeba dodat, že online sjednání pojistky se vůbec nemusíte bát. Díky porovnání aktuálních nabídek povinného ručení totiž můžete ušetřit až 60 % z pojistného. Ceny pojištění se totiž mohou u jednotlivých pojišťoven lišit, a to mnohdy i trojnásobně. Zajít tak pouze na pobočku jedné pojišťovny se nemusí vyplatit. Nejlepší cenu na trhu zároveň získáte jen tehdy, když si zmapujete aktuální nabídku u více konkurenčních poskytovatelů a to jde nejlépe online. Při vyřízení přes internet navíc mnohé pojišťovny nabízí ještě 10 až 15% slevu. A to už se vyplatí, nemyslíte?

