Obliba obytných vozů roste, dovolenou v karavanu zvažuje 30 procent lidí

Pokračuje tak trend rostoucího zájmu o karavany a obytné vozy z posledních let. Podle loňských statistik Asociace kempování a karavaningu stoupl počet nově zaregistrovaných obytných vozů meziročně o vysoké desítky procent. Prodejci kvůli tomu museli posouvat dodávky až na rok 2023.

Česká platforma Campiri pro půjčování obytných vozů a karavanů uvedla, že Češi v průzkumu na karavanech a obytných vozech nejvíce oceňovali vysokou míru soukromí. Mezi další benefity zařadili nezávislost a možnost flexibilního způsobu trávení dovolené.

Zájemci o dovolenou s obytným vozem nejčastěji podle průzkumu preferují dovolenou v Česku. Podle výkonného ředitele Campiri Lukáše Janouška jsou v tomto Češi proti cizincům konzervativnější. Dvě třetiny respondentů by rády zamířily do přírody, zbylá třetina upřednostňovala návštěvu památek v historických lokalitách. Při cestách do zahraničí necelá polovina preferuje přímořské destinace.