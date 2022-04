ID. Buzz byl vyhlášen „Elektromobilem roku“ Top Gearu

Redakce zdůraznila výhody prostorového konceptu modelu ID. Buzz, který uživatelům poskytuje mimořádně prostorný interiér. Pozoruhodný je především objem zavazadlového prostoru, který je oproti porovnatelnému SUV dvojnásobný. Ollie Marriage, vedoucí testovacího oddělení Top Gearu, shrnul přednosti modelu ID. Buzz následovně: „Lidé, kteří předstírají, že mají aktivní životní styl, jezdí v SUV. A ti, kteří opravdu vedou aktivní život, řídí Bulli. Při náhodných setkáních během našich testovacích jízd se všichni vyjadřovali v tom smyslu, jak je skvělé, že se tato značka znovu vrací ke svým kořenům. ID. Buzz má vzdušný, svěží a atraktivní design. Není skvělé, že Volkswagen konečně nalezl odvahu a dal svému originálu novou podobu? Jeho tvary jsou jednoduché, a přesto okouzlující a povznášející. A proto je naším Elektromobilem roku.“

ID. Buzz je prvním elektromobilem značky Volkswagen Užitkové vozy. Od začátku byl vyvíjen výhradně jako elektromobil, a to na základě modulární elektromobilové platformy MEB. V době uvedení na trh bude nabízen jako pětimístné MPV a v užitkové verzi ID. Buzz Cargo.

Volkswagen I.D. Buzz | foto: Volkswagen

Ocenění převzal Cian O’Brien, ředitel značky Volkswagen Užitkové vozy ve Velké Británii: „Jako značka kráčíme po správné cestě k elektrifikaci a na začátku tohoto vzrušujícího vývoje stojí dlouho očekávaný ID. Buzz. Uvedení tohoto trvale udržitelného a současně úžasného vozu na trh je velkolepou událostí! Ukazujeme tím našim zákazníkům, že i nadále budou moci dělat všechno, co dělají nejraději – a to bez kompromisů. Mohou cestovat, kam chtějí, a to ekologicky. Sotva bychom si mohli představit lepší start pro uvedení tohoto modelu na trh, než je toto velmi prestižní ocenění ‚Elektromobil roku‘ od Top Gearu.“