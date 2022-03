Slovensko, opatrně! Vláda tvrdí, že ví. Ale nemá co nabídnout

Slovensko si už několika let udržuje pozici největšího výrobce automobilů na světě v přepočtu na obyvatele. Své závody mají v zemi automobilky Kia, Jaguar Land Rover, Stellantis a Volkswagen; ročně z jejich výrobních linek sjíždí kolem milionu vozidel. Automobilový průmysl je hlavním motorem ekonomiky země.

"Pokud by Slovensko nešlo s celosvětovým trendem a netransformovalo se na elektroprůmysl, mohlo by to způsobit pokles hrubého domácího produktu o deset procent, stejně by to mělo dopad na zaměstnanost," řekl místopředseda Globsecu Vazil Hudák. Ohroženo by podle něj bylo na 85.000 pracovních míst; to je na pětimilionovém Slovensku zhruba třetina pozic, které vytváří automobilový průmysl.

Podle nevládní organizace Slovensko potřebuje získat velkou investici do výroby baterií pro automobilový průmysl. Šéf svazu automobilového průmyslu Alexander Matušek řekl, že investoři v této oblasti se zajímají o Slovensko. "Naší nevýhodou je, že nemáme nic nachystané, že nedokážeme říct, jaká bude pomoc. Všechny gigafabriky se staví s masivní státní podporou," řekl.

Ředitel Slovenské asociace pro elektromobilitu Patrik Križanský uvedl, že země, do kterých míří produkce továren slovenských automobilek, budou postupně ve velké míře přecházet na elektrická vozidla. Dodal, že slovenský automobilový průmysl je málo diverzifikovaný, protože se zaměřuje na výrobu osobních aut a jen jedna továrna produkuje i motory. Podle něj Česko či Polsko vyrábějí také autobusy a užitková vozidla.