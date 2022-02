Peugeot odhalil tajemství svého nového znaku

Nový Peugeot 308 je prvním vozem v nabídce, který zdobí znak v podobně impozantní lví hlavy, jenž je umístěný ve speciální masce chladiče. Přítomnost znaku nové generace podtrhuje i design a vzor mřížky chladiče s velkým množstvím chromovaných prvků, které se sbíhají do jejího středu.

Registrační značka byla přesunuta do spodní části předního nárazníku, čímž se design mohl projevit ve své celistvosti a radar asistenčních systémů řízení se ukryl za erbem, aby nenarušoval vzhled masky chladiče.

Nový znak se na modelu 308 objevuje ve dvou vzhledově stejných, ale technicky odlišných variantách. Jeden se nachází u úrovní výbavy Active Pack a druhý, inovativní, používají verze Allure a GT vybavené radarem.

Nový erb se lví hlavou neurčuje pouze vzhled, ale skrývá také radar | foto: Peugeot

Aby asistenční systémy řízení dokonale fungovaly, nesmí být vlny vysílané radarem nijak rušeny. Konstruktéři Peugeotu proto zcela přehodnotili design erbu umístěného před radarem a zohlednili dvě omezení:

• Tloušťka povrchu musí být konstantní

• Součásti nesmí obsahovat žádné kovové částice

Výroba nového erbu je rozdělena do několika fází:

• Nejprve se vyrobí hladký čelní panel konstantní tloušťky ze vstřikovaného polykarbonátu

• Poté se vyrobí zadní plocha z india. Tato vzácná slitina se používá speciálně pro verzi erbu určenou pro modely vybavené radarem, protože je to jediný materiál, který splňuje technické a vizuální požadavky. Má přirozeně chromovaný vzhled a vlastnosti, které neruší radarové vlny

• Laserové oškrábání: Aby lev z nového loga vystoupil na povrch, je vrstva z india laserem oškrábána, čímž se lev skrz polykarbonát odkryje

• Černý lak: nanáší se na zadní stranu erbu a tvoří pozadí loga

• Za účelem ochrany před vnějšími vlivy (nárazy, slunce, změny teploty...) se na přední plochu erbu nanáší ochranný lak

• Erb se přilepí na technický upevňovací díl a poté se společně přišroubují k mřížce

Radar chráněný novým znakem Peugeot poskytuje přístup k nejnovější generaci asistenčních systémů řízení:

• Adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go – spojený s automatickou převodovkou EAT8 – s nastavitelnou vzdáleností mezi vozidly

• Adaptivní tempomat s funkcí 30 km/h – v kombinaci s manuální převodovkou – s nastavitelnou vzdáleností mezi vozidly

• Systém automatického nouzového brzdění, který ve dne i v noci rozpozná při rychlosti od 7 km/h do 140 km/h chodce a cyklisty a v případě rizika kolize upozorní řidiče

Peugeot 308 | foto: Peugeot ČR

V roce 2022 bude tento radar využívat také nový paket Drive Assist 2.0, který představuje další krok směrem k poloautonomnímu řízení. U vozů s automatickou převodovkou EAT8 kombinuje adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go a systém udržování vozu v jízdním pruhu. Nová verze systému Drive Assist navíc přidává dvě nové funkce dostupné na komunikacích se středním dělicím pásem:

• Poloautomatická změna jízdního pruhu: vůz řidiči nabídne předjetí vozu vepředu a poté možnost opětovného zařazení do původního jízdního pruhu, to vše při rychlosti od 70 do 180 km/hod

• Včasné doporučení rychlosti: systém nabídne řidiči, aby přizpůsobil rychlost vozu (zrychlení nebo zpomalení) podle značek omezujících rychlost