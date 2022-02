VIDEO: Verstappen prohání vůz F1 po ledové dráze v Zell am See

Češi si loni zařádili, vybodovalo se jich zase víc

Více než 41.200 řidičů přišlo v loňském roce o řidičské oprávnění kvůli dosažení maximálního počtu 12 trestných bodů. Proti roku 2020 je to nárůst asi o tisíc řidičů. Alespoň jeden bod v hodnocení pak za přestupek dostalo přes 423.000 motoristů, což je 6,17 procenta všech registrovaných řidičů v Česku. Vyplývá to podle sdělení ČTK ze statistik ministerstva dopravy. Bodový systém v ČR funguje 16 let.