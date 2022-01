Dacia SPRING byla oceněn porotou AUTOBEST titulem "Best Buy Car of Europe 2022

UCCESS STORY 100% DACIA & 100 % ELECTRIC

Dacia Spring, která byla uvedena na trh koncem března 2021, si okamžitě našla své publikum : objednalo si jí více než 43 000 zákazníků.

A to z dobrého důvodu: Spring zjednodušuje 100 % elektrickou mobilitu a nabízí vše, co je pro zákazníky nezbytné (navigaci, klimatizaci, elektrické ovládání oken, replikaci chytrého telefonu atd.), a to za cenu, která nemá v Evropě obdoby.



Pod vzhledem kompaktního SUV se skrývá rekordní prostornost se čtyřmi plnohodnotnými sedadly, účinný a spolehlivý elektromotor a dojezd až 305 km (cyklus WLTP City - 230 km v kombinovaném cyklu WLTP). Kromě ocenění Best Buy Car of Europe 2022 dosáhla Dacia Spring také vynikajících výsledků v soutěži ECOBEST

Dacia Spring EV | foto: Renault ČR



Challenge 2021, kterou loni v listopadu pořádal AUTOBEST:

- dojezd 221 km v kombinovaném cyklu (při homologaci WLTP 230 km).

- zbývající dojezd 31 km s 0% rezervou energie na přístrojové desce.

- energetická účinnost 8,25 km/kWh, což je nejlepší naměřená hodnota mezi 15 testovanými vozidly.



“Jsme velmi hrdí na to, že jsme získali ocenění AUTOBEST 2022. Tato cena potvrzuje odhodlání značky Dacia nabízet svým zákazníkůmvždy to, co pro ně má skutečný smysl. Jednoduchý a všem dostupný Spring jde dobře s dobou. Rád bych poděkoval členům poroty AUTOBEST za to, že nás tímto způsobem vyzvali k pokračování.“

Denis Le Vot, generální ředitel značek Dacia & LADA