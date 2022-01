DS 4 a DS 9 se představují v novém digitálním prostředí

Pomocí DS WEB AR se vozy DS 4 a DS 9 zobrazují v rozšířené realitě. Díky této technologii lze nejnovější modely značky DS Automobiles v reálném čase zasazovat do prostředí, ať už na ulici, na silnici nebo v garáži.

3D snímky se v reálném čase překrývají s prostředím zachyceným chytrým telefonem. DS 4 a DS 9 lze zobrazit až do měřítka 1:1, takže ponoření je pak úplné.

Web AR DS | foto: DS Automobiles

DS WEB AR umožňuje prohlížet si vozy DS 4 nebo DS 9 na obyčejném pozadí nebo je začlenit do okolního prostředí prostřednictvím rozšířené reality a změnit měřítko až na 1:1. Zážitek doplňuje možnost konfigurace vlastního výtvoru na stránkách dsautomobiles.fr a rezervace zkušební jízdy.

„Období pandemie přineslo velké společenské změny a dramatické převraty spotřebitelských návyků. Dočasné uzavření našich prodejen DS STORES v roce 2020 nás motivovalo k tomu, abychom pro naše zákazníky vymyslel zážitky. Rozšířená realita nám umožňuje prezentovat naše vozy tak, že se do nich zákazník může naprosto ponořit, a to buď na dálku, nebo přímo v našich DS STORES. Kombinace této inovace a použití QR kódu odpovídá novému trendu, který je v souladu s hodnotami know-how a technologií společnosti DS Automobiles. Od dnešního dne mají naši zákazníci možnost objevovat DS 4 a DS 9 a my již pracujeme na dalších zážitcích!“

Matthieu Zerafa, manažer pro maloobchodní prodej a projektový manažer DS WEB AR