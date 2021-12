Taxi Tesly jdou k ledu. Jedno rozbilo auto, kontejner se sklem, srazilo chodce i semafor

Sedmatřicet vozů Model 3 zůstane podle Yanna Ricordela z vedení pařížské taxislužby mimo provoz do té doby, než policie uzavře vyšetřování. Když k nehodě došlo, byl podle něj řidič byl mimo službu a vezl v sobotu večer svou rodinu do restaurace.

Model 3 je nejprodávanějším vozem společnosti Tesla a jedním z nejprodávanějších elektromobilů v Evropě. Nejedná se o autonomní vozidlo. Jeho asistenční systém pro jízdu na dálnici umožňuje řidiči například změnit jízdní pruh aktivací blinkru. Řidič však musí mít ruce na volantu a oči na silnici.

Podle agentury AFP vůz taxislužby srazil dva chodce. Naboural do kontejneru na sklo, který náraz vymrštil do vzduchu. Po dopadu na zem se kontejner roztříštil. Taxík též narazil do semaforu, který kolize rovněž vymrštila do vzduchu. Podle policejního zdroje pak vozidlo narazilo do dodávky stojící uprostřed křižovatky.

List Le Parisien podává jinou posloupnost kolize. Taxík podle něj nejprve narazil do jiného auta, pak do semaforu a cyklisty a nakonec do kontejneru. Střepy lehce poranily několik kolemjdoucích.

"Dnes máme na toto téma dva rozdílné pohledy. Po dobu probíhajícího vyšetřování zachováme pozastavení provozu vozu Tesla Model 3 jako bezpečnostní opatření pro naše řidiče, zákazníky a ostatní účastníky silničního provozu," řekl Ricordel. Společnost provozuje také 50 luxusnějších vozů Model S, jejichž provoz ale nepozastaví.