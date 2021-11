Novou apku pro řidiče spustí ve Vídni. Tak trochu sci-fi

V dopravní politice klade Vídeň dlouhodobě důraz na rozvoj a zkvalitňování veřejné dopravy a zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty. Pracovníci radnice se však zabývají i způsoby, jak přispět ke zlepšení obecné dopravní situace ve dvoumilionové metropoli. Jednou z nových cest se může stát i chytré řízení dopravy. „Nyní proto spouštíme pilotní projekt, jehož první část, aplikace Zelená vlna Vídeň (Grüne Welle Wien), může ušetřit až 15 procent emisí,“ uvedla vídeňská radní pro mobilitu a digitalizaci Ulli Sima. Vídeň na akci spolupracuje se společností Kapsch TrafficCom, která vyvíjí inteligentní dopravní systémy.

Speciální software nyní propojuje 75 vídeňských semaforů na Ringstraße, frekventované Prinz-Eugen-Straße, přivaděči Landstraßer Gürtel a klíčových dopravních tepnách na obou stranách bočního ramene Dunaje. Celková délka úseků dosahuje 17 kilometrů. Řidiči a cyklisté zde mohou využít aplikaci, která jim ukáže individuální zelenou vlnu pro průjezd těmito úseky. Aplikace na základě GPS zobrazí, při jaké povolené rychlosti se cyklisté a řidiči dostanou k semaforu v době, kdy se na něm rozsvítí zelená. Těm, kdo už stojí na červené, se zobrazí čas do přepnutí na zelenou. Účastníci provozu díky tomu mohou upravit svoji rychlost podle signálů semaforu a pokud už stojí na červené, mohou se lépe připravit na rozjezd. Díky všem výhodám Vídeň předpokládá, že vozidla mohou dosáhnout až patnáctiprocentní úspory emisí CO2.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

„Vídeň se v oblasti mobility stává jednou z předních metropolí v Evropě,“ uvedl při představení projektu Georg Kapsch, ředitel stejnojmenné telematické firmy, a nastínil budoucí vývoj. „Přes novou aplikaci pro chytré telefony Zelená vlna Vídeň budou semafory ve městě chytře komunikovat s účastníky provozu. Aby se omezila tvorba dopravních zácp, budou v dalším kroku, který má být v testované oblasti implementován do poloviny roku 2023, upravovány zelené signály na semaforech flexibilně podle skutečného objemu provozu. Tím lze zásadně snížit stres a zátěž životního prostředí,“ doplnil Kapsch.

Pokud se testovací provoz aplikace na zelenou vlnu ve Vídni osvědčí, připojí Vídeň do systému dalších 600 semaforů na hlavních trasách. Tento projekt je přitom podle radnice teprve začátkem velké digitalizace vídeňské silniční dopravy. Pod heslem „Dopravní management 2.0“ chce Vídeň kromě chytrých semaforů podporovat i chytré navigace, které se dovedou vyhnout problémovým a citlivým místům jako jsou školy. Radnice chce usilovat i o to, aby se podobné funkce výhledově staly součástí výbavy automobilů. „To, co ještě dnes zní trochu jako sci-fi, by se v dohledné době mohlo stát zcela běžným. Protože právě to všechno umožňují propojené a chytré dopravní systémy, které nyní ve Vídni testujeme,“ uzavřela vídeňská radní pro mobilitu a digitalizaci.