5 rad, jak jezdit hybridem co nejúsporněji

Abyste jezdili moderními hybridy úsporně, nepotřebujete žádné zvláštní znalosti. Inteligentní systém se přizpůsobuje jízdě a distribuuje nashromážděnou energii tak, aby byl provoz úsporný. Když však drobně vylepšíte styl jízdy, budete jezdit ještě hospodárněji.

1) Nebojte se dynamicky zrychlovat

Zní to možná nelogicky, ale pokud rychle dosáhnete určité rychlosti a pak sundáte nohu z plynu, budete plně využívat hybridní systém. Když přidáte více plynu, automobil bude sice spotřebovávat více pohonných hmot a energie, nicméně zrychlení proběhne na kratším úseku a za kratší dobu. Sníží se tak průměrná spotřeba paliva, v hybridních Lexusech a Toyotách za přispění plynule měnitelné převodovky e-CVT, která upravuje otáčky motoru tak, aby vždy pracoval v optimálním rozmezí otáček.

2) Předvídejte

Zrychlování ale není všechno, zejména ve městě. Dívejte se daleko dopředu a stále předvídejte vývoj situace na silnici. Manévry jiných řidičů, změny světel na semaforech, blížící se omezení a přechody pro chodce. Za pozornost stojí vše, co vás může přinutit sešlápnout brzdu. S trochou předvídavosti dokážete naplánovat brzdění tak, abyste při něm z jedoucího vozidla získali co nejvíce energie. Hybrid, na rozdíl od konvenčního pohonu, je lepší brzdit s malou razancí po delší dobu. V tom případě nepracuje brzdový systém, nýbrž elektromotor, jenž se promění v generátor a bržděním rekuperuje energii, kterou následně uloží do baterií a později využije k dalšímu zrychlení.

3) Sledujte ukazatele

Hybridní auta často sama napoví, jak jezdit úsporně. Hybridy Toyota a Lexus mají ukazatel využití výkonu pohonu rozdělený do sekce Eco a Power. Pozice ručičky na budíku vás upozorní na zapnutí spalovacího motoru. Díky tomu se můžete vyhnout zbytečnému zrychlování a urazit větší vzdálenost pouze na elektromotor. Modely Lexus a Toyota vybavené head-up displejem uvádějí tato doporučení také na něm – nemusíte odtrhnout oči od silnice a přitom jezdíte úsporněji. Ukazatel práce hybridního pohonu rovněž upozorní, jak byste měli brzdit, takže můžete jezdit hospodárněji na dlouhých cestách i po městě.

4) Startujte těsně před jízdou

Ačkoli po stisknutí tlačítka Start panuje v hybridech Lexusu a Toyoty příjemné ticho, nezapomínejte, že se z baterie hybridního systému stále čerpá energie. Napájení klimatizace, palubních zařízení, reflektorů a dalších přístrojů přispívá ke snížení dobití baterií a ačkoli spalovací motor nepracuje, stání s nastartovaným zapalováním není tak úplně zadarmo. Nejlepší je vůz nastartovat těsně předtím, než vyrazíte a vypnout jej hned poté, co dojedete do cíle. Vyhnete se zbytečným ztrátám a spotřeba bude ještě nižší.

5) Využívejte funkce vozidla

Moderní hybridní auta poměrně dobře interpretují záměry řidiče. Stroje ovšem nejsou vševědoucí, a proto se za určitých situací hodí, pokud řidič vydává vhodné pokyny a příkazy, například zapnutím režimu EV dostupného v hybridních Lexusech a Toyotách. Díky němu lze jet nízkou rychlostí pouze na elektromotor. Tato funkce se hodí třeba na parkovištích, když manévrujete, nebo když jedete ucpaným centrem města a hledáte parkovací místo. Můžete ji využít i v zácpě před mýtnými branami nebo v kempu, když nechcete budit sousedy spící ve vedlejším přívěsu. Režim EV má řadu využití a pokud jej použijete vhodným způsobem, pomůže snížit spotřebu. Vynucení elektrického režimu v uvedených scénářích umožní později zapnout spalovací motor a jet ekonomičtěji. Přínosný je rovněž jízdní režim ECO, který většinou změní charakteristiku pohonné soustavy a ovlivňuje práci palubních zařízení, jako jsou klimatizace a topení. Moderní automobily jsou často koncipované tak, aby spotřebovávaly

co nejméně pohonných hmot a energie. Mají celou řadu vlastností a variant, které umožňují provozovat auto úsporně. Je dobré se s nimi seznámit a používat je.

Extra tip na závěr: Aplikace Toyota MyT nebo Lexus Link, které jsou pro majitele vozů zdarma, nabízejí funkci přehledu údajů o spotřebě a jízdním stylu, resp. tzv. hybridní trénink. V aplikaci můžete sledovat, kolik procent času a v jakých úsecích se pohybujete v EV režimu, efektivitu brzdění i zrychlování a porovnávat si své schopnosti třeba s ostatními členy domácnosti