Jedné podmínky se nájemci obytných vozů obávají, ale zbytečně

Z dat největšího agregátoru obytných vozů k pronájmu v Česku, platformy Campiri, však vyplývá, že průměrný zákazník najede při šestidenní zápůjčce pouhých sto osmdesát kilometrů za den. Denní limity se ale nejčastěji pohybují v rozmezí od tří set do třistapadesáti kilometrů. Vždy se navíc jedná o průměrný denní nájezd, a tak je možné jeden den ujet padesát a druhý den pět set kilometrů. Omezený nájezd se tím pádem stává pomyslným strašákem. Navíc limit ujeté vzdálenosti při zapůjčení vozidla na 7 a více dní často odpadá.

„Tím, že si jednotlivé půjčovny nastavují omezené nájezdy, předchází přílišnému opotřebení svých vozů a snižují riziko, že by se na cestách mohlo něco stát. Zároveň se chtějí vyvarovat extrémů. Vím dokonce o případu, kdy si zákazník půjčovny během třídenní zápůjčky odstěhoval v obytném voze celý byt z Francie. Přesto zde není důvod k obavám. Ať už proto, že při delším zapůjčení limity padají, nebo protože z našich dat víme, že limit překročí jen okolo tří procent zákazníků,“ říká CEO Campiri Lukáš Janoušek.

Ilustrační foto | foto: HoppyGo

Každá půjčovna obytných vozů, která si limit kilometrů nastaví, má svůj vlastní systém. Ten se liší nejen ve způsobu nastavení omezení, ale také v placení penále. Nejrozšířenější je však omezení výše nájezdu na den a zpoplatnění dalších kilometrů přes limit. Poplatek za nadlimitní kilometr se v Česku běžně pohybuje mezi šesti až sedmi korunami a nejčastější mezní hodnota kilometrů bývá okolo tří set na jeden den. Je však třeba si uvědomit, že jde o průměrnou hodnotu. Není tak problém během jednoho dne dojet například do Francie a po zbývající čas dovolené se jen projíždět po okolí.

„Při zapůjčení na více než 7 dní většina půjčoven umožňuje neomezený nájezd a někdy je možné si tuto možnost zvlášť přikoupit. I při nastavení limitu tři sta kilometrů na den to však znamená 2 100 km na 7 dní, přitom z našich dat víme, že průměr na šestidenní zapůjčení činí zhruba 1 000 km. Překročit stanovený limit by tak znamenalo, že by člověk v podstatě strávil dovolenou na silnici. A to by při cestovní rychlosti 110 km/h v případě větších obytných vozů bylo také značně vyčerpávající,“ doplňuje Janoušek.