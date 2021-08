Je tedy úplně jedno, jestli bude řidič tankovat plnou pro auto, motorku nebo karavan a jakou síť čerpacích nebo dobíjecích stanic si vybere. Slevu získá automaticky na základě takzvaného MCC kódu platby, který identifikuje všechny platby realizované právě na čerpacích stanicích. Díky tomu se vztahuje skutečně na veškeré druhy pohonných hmot, včetně například prémiových paliv.

O desetinu levnější pohonné hmoty s kartou MALL Pay | foto: FYI

Akce platí pro všechny nové držitele skipovací MALL Pay karty – tedy chytré karty s vlastností kreditky, která umožní konsolidovat všechny platby do 50 000 Kč do jedné a uhradit je až za několik týdnů. V té nejdelší lhůtě se jedná dokonce o odložení plateb o celých 50 dnů. Skipovací kartu je možné zařídit online z pohodlí domova, a to do pár minut, MALL Pay totiž podporuje ověření totožnosti pomocí bankovní identity, veškeré další doklady je možné doložit digitálně. Plastová skipovací karta dojde do týdne, virtuální je možné používat okamžitě.

Desetiprocentní slevu je možné čerpat od července do září a platí pro nákup pohonných hmot až do celkové výše 15 tisíc korun (konkrétně se vztahuje na tankování za 5000 korun každý měsíc). Při současných cenách by se tedy jednalo o takřka 450 litrů Naturalu 95, se kterými by se autem dalo ujet více než 6000 kilometrů.

“Skipovací karta MALL Pay je skvělým partnerem na cestování. Nejen že je vysoce bezpečná, umožňuje jednoduše spravovat všechny platby, vybírat z bankomatů ze zahraničí, ale nově také zajistí, aby byly vaše cesty nejen po Evropě levnější,” uvádí Adam Kolesa, CEO MALL Pay. “Každý řidič totiž ví, že když s rodinou v autě, karavanu nebo na motorce při cestách polyká kilometry, každá koruna se počítá.”

O MALL Pay

MALL Pay (MallPay s.r.o.) je společný e-commerce fintech skupiny MALL Group (MALL Group a. s.) a ČSOB (Československá obchodní banka, a. s). Jeho misí je vytvořit komplexní ekosystém služeb spojených s internetovými platbami. Je jedním z předních poskytovatelů takzvaných BNPL plateb (buy now – pay later), které jsou podle studie Global Payment Report nejrychleji rostoucí platební metodou v regionu.

V současnosti je s MALL Pay možné nakupovat ve více než 7000 českých e-shopech nebo online služeb, jako je MALL.cz, Vivantis, CZC.cz, Košík.cz, LeoExpress.cz, Patro.cz, Tescoma, Gant, Hudy, Husky nebo Trenýrkárna. Se skipovací platební kartou, kterou MALL Pay nabízí jako alternativu kreditní karty, je pak možné platit kdekoli. V rámci doplňkových B2B služeb pak majitelům e-shopů nabízí například možnost prodeje nebo prodloužené záruky nebo připojištění produktů.