Kabriolet a extrémní zima? Lexus LC 500 Convertible otestovali v mrazící komoře

Ve snaze demonstrovat mimořádnou kvalitu modelu LC Convertible se Lexus rozhodl podrobit sériový vůz po dobu 12 hodin podmínkám v průmyslové mrazicí komoře za teploty -18 °C.

Čtyřvrstvá střecha byla navíc pro účely testování stažena s cílem vystavit nevlídnému klimatu celý interiér. Bezprostředně po vyjetí z mrazicí komory následovala sportovní jízda na náročné zkušební dráze.

Lexus LC 500 | foto: Toyota

Mimořádně náročný test byl natočen pro nový krátký film Lexus

Dějištěm akce byla velká termokomora na zkušebním okruhu Millbrook ve Velké Británii. Jednotka o objemu 468 m3 se standardně používá k testování odolnosti vojenského vybavení, jakožto i silničních vozidel, a to za teplot v rozsahu +85 až -60 °C za relativní vlhkosti až 98 procent.

Pro návštěvu LC Convertible byl termostat nastaven na -18 °C, tedy dost ke zmrazení pryže a v souladu s odvětvovým standardem pro hodnocení účinnosti odmrazování. Lexus si zkoušku záměrně ztížil tím, že vozidlo předem ostříkal vodou, aby se na karoserii vozu vytvořila ledová krusta.

„Po stažení střechy by komponenty interiéru byly vystaveny extrémnímu namáhání a rozhodně by nikomu nebylo příjemné v kabině pobývat – doufal by jen, že klimatizace, vyhřívání sedadel a vyhřívání volantu stále funguje, jak má,“ říká Greg Fleming, vedoucí inženýr pověřený dohledem nad zkouškou.

Když Lexus zaparkoval uvnitř mrazicí komory, výkonný plynový systém klimatizace přibližně za hodinu snížil teplotu na požadovanou úroveň. Poté byl vůz ponechán přes noc zcela bez zásahu.

Testováním vozu po zmrazení byl pověřen profesionální kaskadér Paul Swift. Na výzvu filmového štábu zaburácel vidlicový osmiválec o výkonu 464 koní za současného rozzáření displejů a ukazatelů v kabině, evidentně bez jakýchkoli známek poškození extrémním mrazem.

Jakmile se Swift rozjel, okamžitě zareagoval systém Climate Concierge pro vyhřátí kabiny. „Cítil jsem, jak se zahřívá volant a spodní část mých zad, stejně tak jako průduchy v hlavové opěrce za krkem. S ohledem na mínus 18 to vlastně bylo celkem příjemné a ve voze jsem se ihned cítil docela pohodlně,“ komentoval.

Ke slovu vzápětí přišlo jeho řidičské umění, když s vozem Lexus vyrazil z komory na kopcovitý zkušební okruh Millbrook, zahrnující náročné zatáčky, stoupání i sjezdy v alpském stylu.

Lexus LC 500 | foto: Toyota

LC Convertible zde úspěšně prokázalo své jízdní schopnosti, stejně opojné jako stylistické ztvárnění a pohodlí tohoto vozu, za doprovodu odpadajících kusů ledu s narůstající rychlostí jízdy.

„Nevěděl jsem přesně, co mám očekávat, ale okamžitě po stisku tlačítka Start se vůz probudil k životu. Okruh je zkušební, takže na vozidlo klade velké nároky a poznáte zde vlastnosti podvozku. Nezaznamenal jsem žádný problém s nedotáčivostí, řazení bylo suverénní a při podřazování se mi líbilo zajímavé odfrknutí meziplynu. Je to báječné auto, které dělá přesně to, co po něm chcete,“ vysvětlil Swift.