Motocyklisté mít radost nebudou. Evropský parlament požaduje změny technických kontrol

Ze zprávy Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC) vyplývá, že ve zprávě schválené na zasedání Parlamentu dne 3. března navrhli poslanci řadu změn na úpravu bezpečnostních kontrol a jejich přizpůsobení novým technologiím.

Kromě požadavku na oficiální technické kontroly u motocyklů do 125 ccm, by měly být častěji kontrolovány také motocykly s vysokým nájezdem kilometrů, které se používají k dodávkám potravin nebo balíků nebo jako motocyklové taxíky. Vozidla používaná pro tyto účely by také měla být častěji kontrolována. Podle právní úpravy EU musí dnes projít těmito dodatečnými kontrolami pouze taxíky a sanitky.

Poslanci také požadují, aby technické kontroly byly přizpůsobeny zavádění nových technologií. Testovat by se měly např. systémy nouzového volání (eCall) a nové bezpečnostní technologie, které budou vyžadovány od roku 2022, jako jsou automatické systémy nouzového brzdění (AEB) a Intelligent Speed Assistance (ISA). Kontroly lze použít k prověřování technických poruch nebo nedovolené manipulace.

Evropská komise oznámila ve své strategii udržitelné a inteligentní mobility zveřejněné v prosinci 2020, že pravidla technické kontroly budou revidována v roce 2023. V loňském roce zpráva TRL financovaná Evropskou komisí doporučila, aby motocykly s motory do 125 ccm byly vybaveny protiblokovacími brzdovými systémy, protože taková změna by přinesla s ohledem na možný počet zranění a úmrtí, kterým by se potenciálně zabránilo, redukci nákladů z dopravní nehodovosti.