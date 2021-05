I vy můžete řídit novou Škodu Enyaq iV

Uživatelé tak mají unikátní příležitost otestovat první SUV elektromobil automobilky ŠKODA AUTO, a to pouhých pár dní poté, co se předváděcí vozy dostaly k prvním autorizovaným dealerům. Auto si navíc mohou zapůjčit na více dní, než umožňují standardní předváděcí jízdy a v reálném životě tak vyzkoušet dojezd přes 500 km i rychlé nabíjení. Pronájem ŠKODA ENYAQ iV vyjde na 2 099 Kč na den včetně pojištění a čipu pro dobíjení elektřiny zdarma. Vůz bude do konce července k vyzvednutí v Praze, následně jej bude možné zapůjčit také v Brně a Ostravě.

HoppyGo dlouhodobě nabízí možnost, jak si lidé mohou otestovat automobily všeho druhu a 7 % všech zápůjček uživatelé realizují právě kvůli vyzkoušení konkrétního vozidla před koupí. Široká nabídka poskytuje standardní vozy, užitkové vozy, ale také supersporty, youngtimery, obytné dodávky a zároveň hybridní, plug-in hybridní i plně elektrická vozidla. Aktuálně má HoppyGo v portfoliu 35 elektrifikovaných vozů, včetně 29 aut s plně elektrickým pohonem. Kromě ostatních značek sdílí pronajímatelé HoppyGo kompletní produktovou řadu automobilky Tesla, která je na evropském trhu k dispozici a nově se pyšní také zcela novým SUV elektromobilem ŠKODA ENYAQ iV.

HoppyGo Škoda Enyaq | foto: HoppyGo

„Kromě velmi příznivých cen a jednoduché aplikace nabízíme především široký výběr aut, kde si mohou uživatelé vybrat přesně takový vůz, který nejlépe splní jejich aktuální požadavky – ať auto potřebují na víkendový výlet, zahraniční dovolenou, služební cestu nebo chtějí konkrétní vozidlo pouze vyzkoušet. Mám velkou radost, že HoppyGo nově nabídne také plně elektrické SUV ŠKODA ENYAQ iV. V rámci elektrických aut se jedná o mimořádně zajímavou novinku a hodně jsme usilovali o to, abychom ji mohli nabídnout k vyzkoušení jako jedni z prvních. Díky HoppyGo si tak nový elektromobil mohou otestovat všichni zájemci, kteří přemýšlejí o koupi, ale také automobiloví nadšenci, kteří se zajímají o nejnovější dění na automobilovém trhu,” uvedl Robin Švaříček, CEO HoppyGo.

ŠKODA ENYAQ iV bude do konce července k zapůjčení v Praze za 2 099 Kč na den včetně pojištění. Od srpna HoppyGo automobil nabídne k zapůjčení také v Brně a od září v Ostravě. Kromě nadstandardní výbavy se řidiči mohou těšit na bezplatné parkování na modrých zónách a samozřejmostí je i dálniční známka, kterou mají elektromobily zdarma. V ceně pronájmu je rovněž dobíjecí čip, takže se řidiči nemusí starat ani o cenu za dobití elektřiny. Pokud půjde o první zápůjčku, dostanou navíc slevový voucher v hodně 500 Kč a pokud do platformy pozvou nového pronajímatele, získají 1 000 Kč. HoppyGo očekává o automobil velký zájem a vzhledem k tomu, že chce umožnit zápůjčku nového elektromobilu co největšímu počtu zájemců, lze jej pronajmout maximálně na 4 dny.

HoppyGo Škoda Enyaq | foto: HoppyGo

Platforma pro sdílení aut HoppyGo nabízí více než 2 300 aut nejrůznějších značek, a vedle širokého výběru je velkou výhodou rychlost a jednoduchost celého procesu výpůjčky. Není potřeba podepisovat žádné dlouhé smlouvy a zákazníkovi stačí rychlá registrace se snadným ověřením dokladů. V případě dlouhodobých pronájmů na více dní navíc mohou uživatelé využít výhodný slevový program. V ceně zápůjčky je vždy zahrnuto havarijní pojištění, které kryje všechna běžná rizika.