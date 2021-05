Toyota bude místo benzínu spalovat vodík a vyrazí na závodní dráhu

Toyota již šest let vyrábí model Mirai, který pohání vodíkové palivové články. Vůz je vybaven elektromotorem, který získává elektřinu z chemické reakce kyslíku a vodíku. Nový závodní speciál vodík spaluje, podobně jako benzín. Narozdíl od tichého Mirai tak vodíkové Corolle nechybí vibrace nebo řvoucí zvuk výbuchů směsi ve válcích. Ten přitom neprodukuje žádné CO2.

Projev vodíkového motoru je podobný zvuku benzínového agregátu. „Není to tak odlišné od běžných vozidel na benzínový pohon, jak jsem čekal. Kdyby mi to neřekli, myslel bych si, že to je normální motor," uvedl závodník Hiroaki Ishiura, který řídil testovací vozidlo.

Na video se podívejte zde:

O nasazení vodíkového spalovacího agregátu v závodech rozhodlo vedení Toyoty až na konci minulého roku. GAZOO Racing připravila vodíkovou verzi tříválce o objemu 1618 cm3, což je objem jednotky G16E-GTS z Toyoty GR Yaris. Závodní vůz s vodíkovým motorem bude při soutěžích tankovat vodík vyráběný výzkumným centrem Fukushima Hydrogen Energy Research Field. O sériové výrobě Toyota zatím nerozhodla