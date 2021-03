Důsledky koronaviru: pětina lidí hledá levnější auto a chtějí o něm znát vše

Nejčastěji lidé uvádí, že vůz déle vybírají (28 % ze všech kupujících). Je to dáno především jejich ekonomickou situací a obavami o budoucí příjmy. Chtějí mít proto jistotu, že si vyberou spolehlivý vůz, u kterého je nepřekvapí neočekávané náklady na opravy a údržbu. Dalším faktorem pro delší vybírání vozu je, že 20 % kupujících hledá nyní levnější vůz, než původně plánovali. Není proto překvapivé, že jim jeho hledání zabere více času. S klesající cenou totiž obecně klesá i stáří vozu a u starších vozů panují větší obavy o jejich technický stav. Téměř pětina respondentů (18 %) se proto více zaměřuje na prověření historie vozů, neboť se – oprávněně – obávají zatajených havárií či stočeného tachometru.

Ilustrační foto | foto: youtube.com

Stejný vůz za méně peněz? I proto lidé hledají vůz déle

Nejčastěji přitom lidé plánují snížit investici do koupi vozu o více než 50 000 Kč (35 % těch, kteří si plánují pořídit levnější vůz). Úsporu ve výši okolo 50 000 Kč uvádí dalších 26 %. „Znamená to, že tři pětiny z těch, kteří musí nebo chtějí vložit do koupi vozu méně peněz (tj. 12 % ze všech kupujících), plánují snížit výdaje minimálně o 20 % průměrné ceny ojetého auta, což je poměrně hodně,“ myslí si Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, u které si kupující mohou prověřit historii vozu a zjistit, zda nemá auto stočený tachometr, nebylo havarované, či zda prodejce uvádí skutečný rok výroby a nesnaží se vůz omladit. Průměrná inzerovaná cena za ojeté auto se drží zhruba na úrovni 230 000 Kč, na odbyt jdou ale více vozy levnější.

Pokud chtějí kupující levnější auto, musí přiměřeně k tomu, kolik chtějí ušetřit, slevit ze svých požadavků. Ochota ustoupit od požadovaných parametrů vozidla však není vysoká. Ze svých požadavků je jednoznačně ochotno slevit jen zhruba 2,5 % kupujících, spíše ochotna je zhruba další desetina. Nejčastěji lidé nechtějí slevit z objemu a výkonu motoru (26 %), 25 % nechce slevit ze stáří vozu a 24 % z počtu najetých km. Ze značky či modelu vozu nechce ustoupit 21 % respondentů.

„Ukazuje se, že lidé nezřídka hledají auto velice podobné svým původním požadavkům, ale za výrazně nižší cenu. To je důvodem, proč nyní stoupá počet podvodů s ojetými vozy a stoupá tak riziko koupě auta se stočeným tachometrem či zatajenou havárií. Další cestou, která na první pohled uspokojí přání zákazníka i prodávajícího, je omlazování vozu neuváděním skutečného roku jeho výroby,“ varuje Pajer.

16 % lidí volí ojetý vůz místo nového

Snížení částky, kterou jsou lidé ochotni do pořízení auta investovat, vedlo ale i k tomu, že 16 % kupujících volí ojetý vůz místo nového. „Určitou roli mohou mít i výpadky ve výrobě nových vozů, ale důležitějším faktorem pro takové rozhodnutí je spíš finanční situace domácností,“ poukazuje.

Jen 7 % kupujících záleží nyní více na ekonomii provozu, tedy co nejnižších nákladech na provoz vozidla. Naopak to, že by lidé začali ve velkém kupovat ojetá auta, aby nemuseli cestovat hromadnou dopravou, kde hrozí riziko nákazy koronavirem, se neprokázalo. Snížení rizika nákazy jako důvod pro koupi ojetého auta uvedla jen necelá 4 % všech respondentů. Stejný podíl kupujících pak uvedl, že si plánuje naopak pořídit dražší vůz. „Je možné, že tito lidé si oproti původním představám plánují ponechat vůz na delší dobu, a proto do něj chtějí více investovat,“ uvedl Pajer.